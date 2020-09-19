الصين تتوعد أمريكا وتتهمها بـ"التنمر" بسبب تطبيق "تيك توك"

أكدت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ إجراءات قوية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، للرد على قرار أمريكا بحجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" داخل البلاد.

وأعلنت الوزارة الصينية، رفضها الشديد للقرارات الأمريكية ضد التطبيقين الصينيين، داعية أمريكا للكف عن تلك التصرفات التي وصفتها بـ"التنمر"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن على أمريكا "تصحيح أخطاءها"، بدلًا من أن تلجأ الصين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الشرعية لشركاتها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من مساء الأحد المقبل، بداعي تشكيلهما خطرًا على الأمن القومي لبلاده.