12 معلومة عن العالم المصري أشرف الدماطي: من أبرز علماء الهندسة في كندا

دائما ما يثبت المصري تفوقه وريادته في أي مكان بالعالم، حيث يشغل الأساتذة المصريين مناصب مرموقة في أفضل جامعات العالم ويشهد بنجاحهم القاصي والداني.

الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» هنأ الأستاذ الدكتور أشرف الدماطي رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة المدنية بجامعة ويسترن أونتاريو الكندية، بمناسبة حصوله على جائزة الهندسة للتميز من جامعة ويسترن الكندية والتي تعتبر من أرقى الجوائز العلمية في كندا.

أبرز المعلومات عن العالم المصري الجليل نرصدها لكم كما يلي:

1- يعمل كأستاذ ورئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة المدنية بجامعة ويسترن أونتاريو الكندية.

2- يشغل منصب الباحث الرئيسي والشريك الرئيسي للمنح البحثية في جامعة ويسترن أونتاريو الكندية.

3- أشرف على رسائل علمية لـ 44 من طلاب الدراسات العليا.

4- أشرف على توجيه 12 زميلا له لأبحاث ما بعد الدكتوراة.

5- صمم واحدا من أهم الفنادق في كندا وصلت طوابقه لـ52 طابقا ويطل على شلالات نياجرا.

6- شهد معمله اختبارات الرياح لكبرى ناطحات السحاب بكبرى دول العالم منها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

7- حصل على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية.

8- حصل على ميدالية الهندسة في مقاطعة أونتاريو لعام 2018 للبحث والتطوير.

9- حصل على أعلى جائزة أكاديمية في الصين تمنح للعلماء الدوليين المشهورين حول العالم.

10- حصل على جوائز مختلفة من جهات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين.

11- أمضى 25 عاما من التدريس في جامعة ويسترن أونتاريو الكندية وهو متخصص في قياس اختبارات الرياح لناطحات السحاب والكباري العملاقة.

12- معظم الأكواد العالمية في مجال مقاومة الرياح للكباري وناطحات السحاب خرجت من الجامعة التي يدرس فيها ومن المعمل الذي يشرف عليه وتولى تطويره.