عاجل.. مصر تعرب عن بالغ إدانتها لحادث الدهس الإرهابي في كندا

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لحادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مقاطعة أونتاريو بكندا، وأسفر عن مقتل أربعة أفراد وإصابة طفل من عائلة مسلمة.

كما تعرب مصر عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للطفل المُصاب، مؤكدةً على وقوفها مع كندا في مواجهة هذا الحادث الإرهابي البغيض، ومجدّدةً الموقف المصري الرافض لكل أعمال الإرهاب والعنف والتطرف، وكذا كافة جرائم الكراهية والعنصرية والتي تتنافى مع القيم الإنسانية.