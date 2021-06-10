شرم الشيخ تتأهب لاستقبال رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقي

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ استعدت لاستقبال الوفود المشاركة في منتدي رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقي المقرر انعقاده غدا الجمعة لمدة ثلاثة أيام بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال «فودة»، في تصريح صحفي، أمس، إنه جري عقد لقاء موسع مع مديري المديريات الخدمية لمناقشة استعداد المديريات خلال المؤتمر، لافتًا إلى أن شركات المياه والكهرباء ومديرية الصحة والتموين أعدت خطة عمل أثناء فترة انعقاد المؤتمر مع توفير خطط بديلة حال حدوث طوارئ، وأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها للوفود المشاركة حيث سيجري توقيع الكشف الطبي علي كل الوفود داخل المطار وكل من حصل علي التطعيم ضد فيروس كورونا لن يخضع لإجراءات طبية طبقا للبرتوكول الموقع مع منظمة الصحة العالمية.

وأشاد المحافظ بالتجهيزات العالية المستوي داخل قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ التي سوف تستقبل الضيوف علي مدار ثلاثة أيام، مشيرا إلى تطبيق الإجراءات الوقائية داخل القاعات، وتخصيص سيارة إسعاف وفريق طبي للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الليليه بمدينة شرم الشيخ لمتابعة استعدادات المدينة لإستقبال عددا من الوفود السياحية وعقد عدد من المؤتمرات الدولية وعلى رأسها منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية من 11 إلى 14 يونيوالجاري لوضع خريطة تحفيز الاستثمار داخل أفريقيا بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية.

وتفقد اللواء خالد فودة منطقة هضبة ام السيد التي تعد من المناطق البكر التى لم تستغل سياحيا وتتميز بمجال رؤية بانورامى، يستطيع الزائر من خلاله رؤية كافة معالم المدينة، ووجة المحافظ إلى تطوير المنطقة ومدها بالمرافق اللازمة وإنشاء عدد من الكافتريات وطرح عدد منها للمستثمرين لإستغلالها سياحيا.