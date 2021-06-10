مدير أوقاف الإسماعيلية: تجديد الخطاب الديني على رأس أولوياتي

قال الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن المديرية تعمل على شحذ همم الدعاة للنهوض بالدعوة، وأضاف أن تفعيل مبادرة تجديد الخطاب الديني علي رأس أولوياته مشيرا إلي أنه يؤمن بمبدأ الثواب والعقاب ولذلك يحفز الدعاة والعاملون في الأوقاف علي بذل المزيد من أجل خدمة المواطنين.

وقال في تصريح صحفي اليوم، إنه منذ بدء توليه منصبه في الإسماعيلية عقد عدة جلسات مع مديري الإدارات ومع العاملين في الإدارات لتوسيع دائرة الإلتقاء والعمل على حل جميع المعوقات الخاصة بهم، وتابع: «سعيت أيضاً لعمل قاعدة بيانات رسمية عن كافة المساجد الحكومية والأهلية المتواجدة بالمحافظة والمسؤول عن كل مسجد إضافة إلي تفعيل أدوات التواصل المختلفة مع الجماهير».

وأشار إلى أنه يطمح لنشر ثقافة إعمال الفكر والتخطيط لدى العاملين في الأوقاف ومواكبة العصر خاصة وأن الإسلام طالب بمواجهة الحياة بكل أسحلتنا والتصدي للأفكار المتطرفة: «تم وضع خطة مكبرة تشمل كافة مساجد المدن والقرى لوعظ المواطنين وشرح صحيح الدين للعمل علي تفكيك أي ارتباط مع الأفكار المتطرفة والتي تشكل خطراً علي المجتمع».

وأشار إلى أن مصر في فترة من الفترات تولي أمرها جماعة ظالمة قتلت وسفكت الدماء ونشرت الفساد في الأرض وهو مارفضه الشعب المصري وقرر الخروج عليهم مستعيناً بالقوات المسحلة لحمايته، مشيراً إلى أن مصر محفوظة من عند الله وبفضل أبنائها ورجالها المخلصين في كل مجال.