تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز.. الوضع كما هو عليه

كشفت مصادر بأحد المستشفيات الخاصة التي تعالج الفنانة دلال عبدالعزيز، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وقالت المصادر إنّ حالة الفنانة دلال عبدالعزيز كما هي وتتحسن ببطء، والرئة تعاني من تليف شديد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنّها لا تعرف أي شيء عن وفاة زوجها الراحل الفنان سمير غانم.

تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ المصابين بفيروس كورونا خاصة من يعانون من تليف في الرئة، يحتاجون فترة كي تستعيد الرئة عافيتها مرة أخرى، وذلك يتم من خلال الوضع على أجهزة التنفس، متمنيًا الشفاء لها في وقت قريب والخروج إلى محبيها.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، نشرت صورة لوالدها سمير غانم، برفقة والدتها دلال عبدالعزيز، مناشدة الجمهور بالدعاء لهما: «بحبكم أوي، ربنا معانا، وربنا كبير».

وحتى الآن لا تعلم الفنانة دلال عبدالعزيز خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، حيث تكتّمت أسرتها بشكل كبير على الخبر منعًا لتدهور حالتها الصحية، والحفاظ على حالتها النفسية، وهو ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، وتعاني الأسرة بسبب إخفاء معالم الحزن، ومحاولة إبراز الإيجابيات فقط.

وفي سيق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، حال ظهور أي أعراض بالذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أنّ الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أنّ جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو الأحضان في أثناء اللقاء، والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.