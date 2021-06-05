آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز.. «تعاني من تليف في الرئة»

ما زال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بحث دائم عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، وخاصة بعد الظروف التي أصابت العائلة بوفاة أحد أضلاعها الرئيسية وهو الفنان الراحل سمير غانم، ويكشف «الوطن» عن آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية.

آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

كشف مصدر من داخل العائلة أن حالتها في تحسن ملحوظ ومستقرة نسبيا ولكنها ليست في أفضل حالة بسبب أنها تعاني من تليف في الرئة الذي نشأ لديها كأثر سلبي من فيروس كورونا، ويعمل الأطباء حسب المصدر على علاجه، أكد المصدر لـ«الوطن» أنها في حالة إفاقة وواعية لكل ما يدور من حولها وأن أبناءها وأزواجهم بجوارها طوال اليوم من أجل ألا تشعر بالوحدة أو تشعر بغياب سمير غانم ويقولون لها إنه بعيد عنها كي لا يصاب بكورونا وأنه كبير في العمر لذلك لا يقدر على زيارتها ولكنه يتصل بهم باستمرار لكي يطمئن عليها.

أما عن جهاز الأكسجين فقال المصدر لـ«الوطن»، إنها تحتاج للأكسجين بسبب التليف الذي يجعلها بحاجة كبيرة إلى الأكسجين وبشكل دائم ومستمر وأنها إذا انقطع الأكسجين لديها تشعر بضيق تنفس لذلك أنبوبة الأكسجين بشكل مستمر موضوعة على أنفها.

آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز على جهاز الأكسجين

وأشار المصدر إلى أن الأطباء يعملون على ارتفاع نسبة الأكسجين في الدم والرئة لكي يقدروا أن ينزعوا جهاز الأكسجين من عليها، بالإضافة إلى إعطائها بعض الأدوية التي تساعد على علاج التليف الرئوي.

وعن علاج التليف الرئوي فقال المصدر إن التليف الرئوي كما قال الأطباء إنه يعالج ولكنه يحتاج فترة طويلة فد تصل لعدة أشهر وأن مرحلة الصعوبة هي مرحلة بداية الاستشفاء ولكن بعدها يكون الأمر سهر نوعا ما، وأضاف أن دلال بدأت بالفعل في مرحلة الاستشفاء.