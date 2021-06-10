«إجلاء مستوطنين وتوقف القطارات».. تفاصيل حرائق مدينة القدس «فيديو»

اندلع حريق كبير بمناطق غرب القدس، ما دفع خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إلى البدء في إجلاء السكان في المنطقة، وفي وقت لاحق من بعد ظهر أمس، اندلعت عدة حرائق أخرى في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك حرائق كبيرة بالقرب من مستوطنتي أريئل وشافي شومرون.

وقال قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، ديدي سيمحي، إن الحرائق في المنطقتين تسبب بها بشر على ما يبدو ومن المحتمل أنها متعمدة، مضيفا للقناة الـ13: «لم نشهد أي برق في سماء البلاد اليوم، وسوف نوضح ما إذا كان هذا حريقا متعمدا أم لا في وقت لاحق».

ירושלים - שריפה גדולה בהר הרוח בסמוך לנווה אילן.



האש מתקרבת לקווי הבתים ביד השמונה ואבו גוש.

צוותי כיבוי רבים פועלים במקום תוך סיוע של ארבעה מטוסי כיבוי. על מנת למנוע מהאש להגיע לקו הבתים. pic.twitter.com/peVY3argfG — כבאות והצלה לישראל (@102_IL) June 9, 2021

وبحسب خدمات الإطفاء، اندلع الحريق في «هار هرواح» في تلال القدس بالقرب من موشاف نيفي إيلان، حيث قالت سلطة الإطفاء الإسرائيلية: إن النيران تقترب من المنازل في بلدة أبو غوش ويد هشمونا، والعديد من قوات الإطفاء تعمل مع أربع طائرات إطفاء من أجل منع انتشار الحريق إلى تلك المنازل.

وبعد ظهر أمس، انضم 29 فريقا من عناصر الإطفاء و10 طائرات إلى جهود إخماد الحريق الهائل، كما تم استدعاء قوات إطفاء من مناطق أخرى في البلاد للمساعدة في التصدي لألسنة اللهب.

وأعلنت أجهزة الإطفاء في وقت لاحق، البدء في إجلاء سكان كيبوتس معاليه هحميشا في جبال يهودا، وبحسب ما ورد اندلع حريق ثان على جبل «إيتان» القريب، وتم إغلاق الشوارع والطرق السريعة في المنطقة، بما في ذلك جزء من طريق الرقم 1، وهو الطريق السريع الرئيسي الذي يربط القدس وتل أبيب.

في الساعة الثانية بعد الظهر، أعلنت شركة «قطار إسرائيل» عن وقف حركة القطارات على خط القدس- تل أبيب بسبب الحرائق.

بينما توقفت محاكمة الفساد الجارية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس قبيل الساعة الثالثة بعد الظهر بسبب الحريق.

وانتشر دخان كثيف في منطقة القدس وأوصت وزارة حماية البية الأشخاص الذين يعانون من أمراض في القلب والرئة والمسنين والأطفال والنساء الحوامل بالبقاء في منازلهم وتجنب التجول في الخارج ما لم يكن ذلك ضروريا.

كما أوصت بأن يحد باقي السكان من النشاط البدني في الهواء الطلق، وبإغلاق النوافذ واستخدام مكيفات الهواء، كما تعمل فرق كبيرة من رجال الإطفاء والمتطوعين على إخماد الحرائق في الضفة الغربية.

وقال أحد سكان موشاف نطاف في جبال يهودا لموقع «واللا خدشوت» الإخباري إنه رأى النيران وقام بالاتصال بالشرطة، مضيفا: «هرعت نحو النار لرؤية ما يحدث، كان هناك ألسنة نيران ضخمة ودخان، عندما اقتربت خشيت أن تصل النيران إليّ وعدت مسرعا إلى الوراء سرعان ما تحولت النيران إلى حريق هائل».