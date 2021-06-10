براءة 5 مصريين في قضايا اختلاس كيدية بالسعودية

بعد ما يقرب من مرور 4 سنوات، أُسدل الستار وحُكم بالبراءة على 5 مصريين في قضايا اختلاس، حيث ثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم بحكم محكمة الاستئناف بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية العامة المصري بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب، إلى أنه فى إطار تعليمات وزير القوي العاملة بضرورة متابعة مستحقات وأحوال العمالة المصرية بالمملكة وتقديم الدعم لهم في جميع مراحل التقاضي، تقدم للمكتب كل من محمد إبراهيم عبدالفتاح مندور، وإبراهيم إسلام إبراهيم أحمد مغربى، ومحمد إبراهيم عبدالسلام راضي من أبناء قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك لإلغاء بلاغ الهروب، وكذلك إلغاء منع السفر، واستكمال إجراءات العودة لمصر، وذلك بعد تأييد الحكم لصالحهم بالبراءة من محكمة الاستئناف بالرياض.

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي، إنه يُجرى حاليًا التنسيق لرفع قضية تعويض لهم، حيث أنهم قضوا من عمرهم ما يقارب الأربع سنوات في قضايا اختلاس، ولكن الحمد لله ظهرت براءتهم وثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم.

وقضت محكمة استئناف الرياض مؤخرًا بتأييد الحكم ببراءة كل من محمد إبراهيم عبدالفتاح مندور، وإبراهيم إسلام إبراهيم أحمد مغربى، ومحمد إبراهيم عبدالسلام راضي، ومحمد مختار عبدالسلام أحمد، وأحمد عبدالسميع بركة من كل التهم المنسوبة لهم بعد أن وجه لهم صاحب العمل «ن . ع . ا»، الذي يملك إحدى المؤسسات بالرياض تهمة الاختلاس دون أي دليل مادي يدينهم، بعدما قاموا بتقديم شكوى ضده لمكتب العمل بالرياض نظراً لمرور أربعة أشهر متواصلة دون صرف رواتبهم، واستمرت القضية من 7 فبراير 2017 إلى أن قامت المحكمة بتبرأتهم.

وقدم المواطنون الخمس بتقديم الشكر لوزير القوي العاملة على رعايته المستمرة للعاملين المصريين بالخارج، كما قدموا الشكر للقنصل العام على المتابعة المستمرة منذ بداية القضية من خلال المستشار القانوني.