القوى العاملة تطالب العالم بحث إثيوبيا على اتفاق ملزم بشأن مياه النيل

أكدت مصر أمام الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي السنوي الذي يعقد لأول مرة بشكل افتراضي، خارج مبنى الأمم المتحدة بجنيف، أنّ أزمة جائحة (كوفيد-19) لم تنطو عن كونها أزمة صحية، بل تجاوزت ذلك الحد لتكون أزمة اقتصادية واجتماعية، ثم تحولت إلى كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا، وأصابت الاقتصاد العالمي بالشلل وكبدته خسائر كبيرة.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في كلمة مصر أمام ممثلي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال» 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، أنّنا أصبحنا بحاجة ماسة إلى تبادل الأفكار والرؤى واستعراض الجهود المبذولة والخبرات على نحو أكبر مما سبق، حتى يُمكننا عبور نفق تلك الأزمة ، مشددا على أنّه كان لازما على الدول اتخاذ إجراءات للتعامل بمُختلف جوانبها لحماية المجتمعات، وتحفيز الاقتصاد، وحماية حقوق العمال.

وقال وزير القوى العاملة، إنّ مصر اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر المقدم للمؤتمر تحت عنوان «العمل في زمن كوفيد»، فضلا عن مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر بشأن الاستجابة العالمية من أجل انتعاش مُتمحور حول الإنسان للخروج من أزمة هذه الجائحة.

وكشف وزير القوى العاملة في كلمة مصر، عن أنّ الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مُحددة بهدف التعامل مع تلك الأزمة بمختلف جوانبها لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية المُلحة والحفاظ على الوضع الاقتصادى قدر الإمكان، مشيرا إلى أنّ مصر اتخذت تدابير احترازية في أماكن العمل، ودعم القطاع الخاص بحزمة من المحفزات، ودعم العمالة غير المنتظمة بفئاتها كافة، فضلا عن تكثيف جهود الحماية الاجتماعية.

وأكد محمد سعفان، أنّه حرصا منا على الامتثال لمعايير العمل الدولية وإيمانا مِنا بدورها المهم في تنمية الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات، انضمت مصر إلى 64 اتفاقية عمل دولية، ويسعدني أن أُعلن من خلال هذا المؤتمر أنّ الحكومة المصرية بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الانضمام لاتفاقية العمل البحري لعام 2006، فضلا عن إجراء الدراسات القانونية بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي للعديد من اتفاقيات العمل الدولية الأخرى.

وقال سعفان، إنّ قطاع الزراعة في مصر من دعائم الاقتصاد المصري منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه في حياتهم المعيشية، ويتعرض هذا القطاع حاليا إلى تحدٍ كبير بسبب استمرار الحكومة الإثيوبية في تعنُتها في سياستها المائية، وعدم قبول أي حوار هادف يحقق مصالح الأطراف كاف.

أشار الوزير إلى أنّ هذا الإجراء الفردي يحمل في طياته آثار اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان، فيما يتعلق ببوار الأراضى الزراعية وفُقدان مئات الآلاف من الوظائف في القطاع الزراعي وتعرُض أمنهما المائي للخطر، ما سيؤدي إلى تصعيد التوترات في جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، والذي بدوره سيُشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدولي.

ودعا وزير القوى العاملة، المجتمع الدولي، لحث الحكومة الإثيوبية على التحلى بالمسؤولية وإبرام اتفاقية مُلزِمة تسترعي مصالح الدول الثلاث وعدم اتخاذ أي إجراءات من جانب واحد.

وعن القضية الفلسطينية، قال وزير القوى العاملة، إنّ تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ما زال يُمثل مصدر قلق وانشغال كبيرين يتنافى وأبسط الحقوق الأساسية للإنسان، فلدينا إدراك تام بأنّ الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولتين.

وطالب الوزير المجتمع الدولي بالتحرك الحقيقي لحماية شعب فلسطين الذي يتعرض لجرائم ممنهجة تستهدف إلحاق ضرر بالغ في الأرواح والأموال، ما يتنافى مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنّ القيادة السياسية في مصر تشدد على استمرار بذل الجهود المصرية الواجبة في سبيل التهدئة، وإيقاف الممارسات غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة الأخرى.

وفي ختام كلمته أكد الوزير: «لا يسعُني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لفريق عمل مكتب العمل الدولي على الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمرنا هذا».