سعفان: أسرة «الشحات» المتوفى في إيطاليا تستحق مكافأة تدفع مرة واحدة

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب زوجة المواطن المرحوم «الشحات.م.م» المتوفى بإيطاليا في 3 أبريل 2020 ومساعدتها في معرفة هل لزوجها مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية من عدمه، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار إلي أنه تم الفور التواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية «الأنبس»، وبحث الملف التأميني للمواطن المتوفى، وأظهر البحث أن حرم المرحوم ونجليها الأطفال لا يستحقون معاشا لعدم التزام زوجها المتوفى بسداد الأقساط المطلوبة خصوصا في آخر خمس سنوات.

وأوضح الملحق العمالي، أنه نظرا لأن المتوفى مؤمن عليه بعد عام 1996 فأسرته تستحق مكافأة تدفع لمرة واحدة.

وقد قام المكتب بناء على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع المواطنة «سامية .أ .ح» من محافظة الشرقية زوجة المرحوم «الشحات.م.م» وإرشادها بالمستندات المطلوبة وعمل تفويض وذلك لصرف المكافأة.