التحفظ على أدوية غير مصرح بتداولها داخل صيدلية ومركز طبي في قنا

تحفظت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في قنا، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية، على أدوية محظور تداولها وأخرى مجهولة المصدر، اليوم، بإحدى الصيدليات الكائنة بمدينة قفط.

كما تمكنت حملة الإدارة من ضبط كميات من الأدوية غير المصرح بتداولها داخل مركز طبي، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي قوص استهدفت الحملة صيدليات المركز وضبطت عبوات دوائية لأصناف مجهولة وغير مسجله بوزارة الصحة والسكان بإحدى الصيدليات، وجرى تحريز الأصناف المخالفة وتحرير محضر جنح أمن دوله طوارئ بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي نجع حمادي، نظمت إدارة العلاج الحر بالمديرية، حملة استهدفت المراكز الطبية والمعامل، وبالتفتيش تبين وجود أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان وغير مصرح بتداولها وغير مصرح ببيعها داخل المراكز الطبية بعدد ثلاثة مراكز طبيه ومعمل، تم تحريز الأصناف المخالفة وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا بضبط سوق الدواء وبناءا على تعليمات الدكتور تامر عصام، رئيس هيئه الدواء ودكتور يس رجائى، رئيس الإداره المركزيه للعمليات، والتكليف الصادر من الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزاره الصحة بقنا، والتكليف الصادر من نائب إدارة الصيدلة ، والدكتورة إيناس نزيه، ومدير التفتيش الصيدلي الدكتور محمد نصر فندي، مطالبين الصيدليات والمراكز الطبية بالالتزام بالمعاير الصحية.