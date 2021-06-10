اكتشاف آلاف وفيات كورونا غير مسجلة في الهند: الحكومة أخفتها

أثار اكتشاف عدة آلاف من حالات الوفاة غير المبلغ عنها في ولاية بيهار الهندية الشكوك في أن العديد من ضحايا فيروس كورونا لم يتم إدراجهم في الأرقام الرسمية بالهند، حيث عدلت وزارة الصحة في ولاية بيهار، وهي واحدة من أفقر الولايات الهندية، إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى أكثر من 9429 حالة يوم أمس، أي بزيادة 4 آلاف متوفي.

وقال مسؤول صحي بالمنطقة: إن الوفيات التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا حدثت الشهر الماضي، وألقى باللوم فى ذلك على المستشفيات الخاصة في الإشراف، بينما قال حزب المؤتمر المعارض الرئيسي: إنه يتعين على الولايات الأخرى أن تحذو حذو بيهار وتجري مراجعة للوفيات خلال الشهرين الماضيين.

وقالت شاما محمد، المتحدثة باسم الكونجرس الهندي: «هذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة كانت تخفي وفيات كورونا»، مضيفة «أنه ينبغي طلب مراجعة الأرقام في ولايات أوتار براديش الكبرى وماديا براديش وجوجارات».

وحدثت هذه الوفيات قبل 15 يومًا وتم إدراجها الآن فقط على بوابة الحكومة الإلكترونية، حيث أفاد المسؤول: «بأنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد بعض المستشفيات الخاصة».

وأفاد تقرير لـ«رويترز»، بأن خبراء الصحة يعتقدون أنه يتم التقليل من عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ووفياته بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مرافق الاختبار نادرة في المناطق الريفية، حيث يعيش ثلثا الهنود، والمستشفيات قليلة وبعيدة، كما أن الكثير من الناس مرضوا وتوفوا في المنزل دون أن يخضعوا لفحص فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن راجب داسجوبتا، رئيس مركز الطب الاجتماعي وصحة المجتمع في جامعة جواهر لال نهرو بنيودلهي لـ«رويترز»: «إن نقص التقارير مشكلة واسعة الانتشار وليس بالضرورة متعمدا وغالبا بسبب أوجه القصور»، مضيفا «في الأماكن الريفية، بغض النظر عن ما قد تقوله الدول أو تدعيه، فإن حصر أرقام المرضى والمتوفين ليس بسيطًا أو سهلًا أو يمكن الوصول إليه».