شروط وتفاصيل وظائف شاغرة بوزارة الأوقاف: مدير إدارة ومفتش دعوة

أعلنت وزارة الأوقاف، في بيان لها، فتح باب التقدم للراغبين في العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية، في مديريات أوقاف الشرقية والقاهرة والجيزة وبورسعيد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية أبرز الوظائف المتاحة والشروط التي يتطلب توافرها.

وظائف وزارة الأوقاف

مطلوب مدير إدارة بمديرية أوقاف الشرقية وكذلك بالقاهرة والجيزة وبورسعيد.

الشروط

- أن يكون مفتشًا على درجة مالية بموازنة الوزارة، أو منتدبًا للتفتيش بقرار وزارى، أو رئيس قسم بشرط اجتيازه لاختبار الإدارة الإشرافية المركزي.

- أن يكون شاغلًا للدرجة الأولى خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية خلال آخر 3 سنوات من العمل.

- ألا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات.

- ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيده للحرية فى جريمة مخله بالشرف والأمانة.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن والمقابلة النهائية.

الوظيفة الثانية:

مطلوب مفتش دعوة بمديريات أوقاف القاهرة والجيزة وبورسعيد.

شروط الوظيفة

- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة بأي مديرية من المديريات، على ألا يطلب النقل من المديرية التى سيعمل بها مفتشًا قبل مرور ثلاث سنوات.

- أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الثانية على الأقل خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية خلال آخر 3 سنوات.

- ألا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاءات، وغيرها من الشروط السابق ذكرها في الوظيفة الأولى.

وعلى الراغبين فى العمل من المديريات الموضحة التقدم عبر الموقع الإليكترونى للوزارة، مع ملء البيانات ومطابقتها للشروط الواردة بالإعلان، وحال تبين مخالفته لذلك سيتم إحالته للتحقيق، ولا يحق للمتقدم دخول الاختبار التحريرى بدون بيان حالة حديث معتمد من المديرية التابع لها خلال شهر يونيو الجاري.