«إعلام CIC» تناقش مشاريع تخرج قسم العلاقات العامة

ناقشت كلية الإعلام بالجامعة الكندية الدولية «CIC»، مشاريع تخرج طالب قسم العلاقات العامة والإعلام، برعاية الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة أمال الغزاوي عميدة إعلام، بحضور لجنة تحكيم من الخبراء تضم كل من؛ حليم أبو سيف، خبير العلاقات العامة بشركة رادا للعلاقات العامة، داليا عزت، مديرة قسم الميديا في شركة «hub Media»، سعدي جوهر، وحنان غالي المشرفة على تنفيذ المشاريع بالجامعة.

وتنوعت افكار المشاريع مالا بين حملة «كنز البحر» كحملة هدفها إلقاء الضوء والتعريف بالآثار الغارقة بالبحر المتوسط، والتى تنتمي إلى عدة أحقاب بداية بالفراعنة حتى الرومان والإغريق.

وتهدف حملة «عشرة على عشرة» إلى تنمية موهبة كل طالب موهوب في حرفة معينة يتعلمها لأن المهارات وحدها غير كافية، ولذلك أطلق على الحملة هذا الاسم،، فضلًا عن حملة «اتعلمها هتفرق»، التعليم في تغير وتطور مستمر، حيث يسعى التعليم العالي المصري إلى الارتقاء بالمستوى؛ ليواكب تطور العالم واحتياجات المجتمع وافتتاح كليات وجامعات وتخصصات جديدة.

وتعمل حملة «وصلة» على توعية الطالب بالتخصصات الجديدة المعتمدة من وزارة التعليم العالي.

وعن حملة «بريك أخضر»، فإنها تهدف إلى ترسيخ فكرة زيارة الحدائق المتخصصة فى أذهان الجمهوروتشجيعهم على تبديل الخروجات في الأماكن المغلقة الى الحدائق والأماكن المفتوحة وتوعيتهم بالخدمات المتواجدة في هذه الحدائق من مطاعم ومسارح وملاهي.

كما تعد حملة «ولاويل» ثقافية ترفيهية تحكي قصص واصول المعتقدات المختلفة الموجودة في التراث المصري، مثل التشاؤم من القطة السوداء والتفاؤل «سكب القهوة»، فضلًا عن تدشين حملة توعية «أراجيد» عن انتشار الفن النوبي، واسمها كلمة نوبية تعني بهجة وفرحة، وتعد نوعًا من الرقصات النوبية، وهذا الاسم يشمل كل ما نود أن نقوله عن النوبة «جزيرة الفرح».

ويدخل السوق المصري منتجًا جديدًا من المخبوزات يطلق عليه «بيرلا»، وتواصل الطالب مع المنتجين وتم الاتفاق على إطلاق حملة توعية للمواطنين بهذا المنتج الذي يحتوي على مكونات طبيعية 100%.

وتدور حملة «متاهة» حول الصحة النفسية للأطفال، والتي نسعى فيها إلى توعية الأهل بأهمية الصحة النفسية للأطفال، وأنها على نفس درجة أهميتها للبالغين، والصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية بل من الممكن أيضًا أن تكون أهم وأكثر خطورة وتؤثر سلبًا على الصحة الجسدية إذا لم تأخذ الاهتمام الكافي من الأهل.

كما تناقش حملة «خضر بيتك»، أهمية الطبيعة والخضرة في حياتنا، ويناقش، فضلًا عن أهمية الزراعة في المنزل وتأثيرها على الفرد من النواحي «الاجتماعية، الجسدية، والنفسية»، وقد أشادت اللجنة بمستوى الطالب وإبداعه في أفكار الحملات وأساليب عرضها وتقديمها.