أول يوليو.. موعد صرف معاش نقابة المعلمين المتأخر

أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، موعد صرف معاش نقابة المعلمين، موضحة أسباب تأخر صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين عن شهر إبريل، نتيجة تراجع موارد النقابة بشكل كبير، وخروج 259 ألف معلم للمعاش آخر 7 سنوات، ووصلت دفعت المعاشات التي تصرف كل 3 أشهر إلى 135 مليون جنيه بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014.

معاش نقابة المعلمين

وأعلنت النقابة موعد صرف معاش نقابة المعلمين، خلال شهر يوليو المقبل.

وعن موعد صرف معاش نقابة المعلمين، أوضحت النقابة في بيانها أن هناك فرق كبير بين معاشات نقابة المهن التعليمية التي تصرف كل 3 أشهر، وتختلف مواردها كليا عن موارد صندوق الزمالة الذي يمنح للمعلم مبلغ مالي فور وصوله سن التقاعد، ولا يحق للنقابة أن تقوم بصرف مستحقات المعاش من حسابات صندوق الزمالة.

وأوضحت النقابة أن حصيلة ما سددته وزارة التربية والتعليم لنقابة المعلمين من مستحقات خلال عام واحد، طبقا للبنود القانونية، والتي تعد المورد الرئيسي للمعاشات، على سبيل المثال خلال عام 2020، مبلغ 112 مليونا و425 ألف جنيه، يضاف لها 43 مليون و200 ألف جنيه قيمة الاشتراك الإجمالي للمعلمين في العام الواحد، ما يعني أن إيرادات النقابة لصالح المعاشات تبلغ 155 مليونا و625 ألف جنيه فقط كل عام في حين أن النقابة ملزمة بدفع 540 مليون جنيه سنويا لصالح مستحقي المعاشات من المعلمين والورثة تسدد على 4 دفعات قيمة الدفعة الواحدة 135 مليون جنيه كل 3 أشهر، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، وذلك نتيجة خروج عدد كبير للمعاش.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين

وأشارت النقابة في بيان توضيحي عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين، إلى أنه رغم تراجع الموارد، النقابة منتظمة في صرف المعاشات منذ عام 2014 حتى الآن عدا دفعة واحده هي دفعة إبريل 2014، والتأخير في بعض الدفعات يكون نتيجة عدم اكتمال المبلغ المستحق، وتسعى النقابة جاهدة لتدبيره، وصرفه على الفور، دون تفويت أي دفعة.

وأشار البيان إلى أن مجلس نقابة المعلمين الحالي نجح في تعظيم استفادة المعلم من صندوق الزمالة المنفصل كليا عن موارد معاشات المعلمين، بزيادة مستحقات المعلم من صندوق الزمالة وعلى رأسها الميزة التأمينية للمعلم فور خروجه للمعاش من 13 ألف جنيه، إلى مبلغ 27 ألفا و500 جنيه حاليا، وهي الزيادة السادسة، خلال فترة تولي المجلس الحالي.

ويقدم الصندوق أيضا قرضا حسنا لكل عضو مقبل على الزواج أو متزوج أو زواج ابن وابنة المعلم والمعلمة حديثاً بقيمة 15 ألف جنيه دون فوائد، بعد أن كان 5 آلاف جنيه سابقا.