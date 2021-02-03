بريد الوطن.. تهميش نقابة المعلمين

نقابة المعلمين هى أكبر نقابة مهنية فى مصر من حيث عدد أعضائها الذين تعدّوا المليونى عضو، ومع أن نقابة المعلمين تشغل الرأى العام فى مصر، فلا يخلو بيت من معلم أو طالب، فهى نقابة أسست فى عام 1955 وتعمل بالقانون رقم 79 لسنة 1969 وكانت تعيش فى هدوء واستكنان قبل 25 يناير 2011 فى ظل نقيبها المحترم الخلوق د. مصطفى كمال حلمى رحمه الله، والنقابة حالياً فى حالة استكانة، وبما أن النقابات المهنية كلها تعمل بعيدة كل البعد عن السياسة، فهى نقابات مهنية تحافظ وتحمى وتظلل أعضاءها، وعندما أشيع بأن نقيب المعلمين سيعيّن فى مجلس الشيوخ انهالت عليه التهانى والتبريكات من النقابات الفرعية فى الصحف، وفى ظل الظروف الراهنة يرجى من القائمين عليها التفعيل اللازم للقانون 79 لسنة 1969، خاصة المادة 30 فى حماية أعضاء النقابة وعدم تهميش الأعضاء، ويحسب للنقابة أنها تساعد المصابين بالكورونا، وخصّصت رقماً للأعضاء من أجل المعلمين بالمدارس الخاصة للوقوف معهم فى حالة تركهم أعمالهم ومساندتهم فى العلاج والحالات الخاصة، لكن يبقى شىء مهم، وهو الوقوف مع أصحاب المعاشات بأن يزيدوا فى صرف معاشاتهم التى تصل إلى 120 جنيهاً شهرياً، وتُصرف كل ثلاثة شهور، وقد قيل إنه سيتم زيادة الخصم من المعلمين، ولكن المحالين للمعاش فى حاجة ماسة إلى مراعاتهم وزيادة معاشهم والعمل على إعانتهم فى أعمال تناسبهم، بدلاً من الجلوس على المقاهى والنوادى.

أحمد النمر

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