اهتمام كبير توليه الدولة، لتطوير المناطق والأماكن التاريخية، التى لها تاريخ عميق، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن ضمن المناطق التاريخية التى تسعى الدولة لتطويرها، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والذي يعد واحدا من ضمن مراحل مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار تطوير القاهرة التاريخية وعودتها لممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.

وقامت الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوضع خطة لتطوير منطقة سور مجرى العيون، بعدما أصبحت مدابغ عشوائية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون.

كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

- جارى تنفيذ أعمال التشطيبات ببعض العمارات السكنية.

- تشمل المشروعات تنفيذ عدد من البازارات السياحية، والمطاعم، والكافتيريات، وأماكن انتظار سيارات، وغيرها.

- تبلغ المساحة الإجمالية لمشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون نحو 399 ألف متر مربع أي نحو 95 فدانا.

- يجرى تنفيذ 1692 وحدة سكنية (70 عمارة).

- يجرى تنفيذ مبنى تجاري إداري على مساحة 51 ألف م2.

- الانتهاء من مشروع تطوير سور مجرى العيون في 2021.

- تم نقل عمال المدابغ إلى مدينة الروبيكى، وتوفير سكنا بديلا لهم بمدينة بدر.

- أما العمارات التي ستكون بجوار سور مجرى العيون، ستكون مكونة من أرضي و3 أدوار، والشركة الأخرى تتولى إنشاء مول تجاري، وهو على مسطح 16 فدانا.

- عمل بروتوكول تعاون بين محافطة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- إزالة مليون ونصف مليون طن مخلفات من داخل المنطقة، وتم نقلهم إلى المقالب العمومية.

- تسليم مساحة المشروع إلى شركتين، وتقوم شركة منهم ببناء 70 عمارة، على مسطح نحو 74 فدانا، ومسطح العمارة الواحدة نحو 600 مترا على 4 وحدات، كل وحدة مسطحها نحو 150 مترا، العمارات عبارة عن أرضي و6 أدوار.

- في 30 يونيو المقبل، سيتم الانتهاء من الهيكل الخرساني بأكمله.

- يعمل داخل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، 3 ورديات، كل وردية في الشركتين، تضم ما بين 750 إلى 850 عاملا، بإجمالي 2500 عامل ومهندس ومشرف في جميع الورديات على مدار 24 ساعة.