الديهي يشيد بتطوير القاهرة: سور مجرى العيون كان مقلب زبالة ومستنقعات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منطقة سور مجرى العيون كانت عبارة عن «مقلب زبالة وبركة ومستنقعات»، وكان منظره لا يسر عدو أو حبيب، معقبًا على صورة لمخطط تطوير القاهرة ومنطقة مثلث ماسبيرو، «هتشوفوا مفاجأة من العيار الثقيل، دي مش في فرنسا ولا باريس، واللي مش هيفرح بالصورة دي محتاج يراجع وطنيته».

الدولة لا تجري عمليات تجميل للمشكلات.. دي بتعمل عمليات زرع أعضاء كاملة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الدولة نقلت مدابغ الجلود لمدينة الروبيكي، وتسعى لتطوير منطقة سور مجرى العيون لتصبح مزارا ومعلما من معالم الآثار المصرية، «دي عملية تغيير مفاصل وعملية قلب مفتوح وزرع أعضاء كاملة مش عملية تجميل».

القاهرة ستناظر العواصم الأوروبية .. الله ينور على حكومتنا والله

وأوضح أن ما يجري في مصر يليق بمصر والمصريين لتصبح العاصمة تناظر العواصم الأوروبية، «الله ينور يا حكومة»، موضحًا في الوقت ذاته أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلنت عن وقوع 438.5 ألف حريق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.

بعد بيان الإحصاء.. الديهي يطالب بالبحث عن آلية لمواجهة الحرائق

وأوضح أن هذا يعني نشوب 120 حريقا في اليوم، وهذا يمثل ضغطا على المطافي ووزارة الداخلية فضلًا عن خسائر الأرواح والأموال والمنقولات، وهذا الرقم يشير لضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية وبحث أسباب نشوب الحرائق لمواجهتها والقضاء عليها، مؤكدًا أن هذه البيانات تُشير إلى أن الحرائق أصبحت ظاهرة، ويجب البحث عن آلية لتجنبها.