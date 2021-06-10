اختتام البرنامج الأول لتدريب المصدرين حول «الدخول للأسواق الإفريقية»

تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واختتمت فعاليات البرنامج الأول لتدريب المصدرين والذي عقد خلال الفترة من 6-10 يونيو الجاري حول «الدخول للأسواق الإفريقية» ونظمته هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.

وقد شارك في فعاليات حفل الختام المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب.

وقالت السيدة نيفين جامع، إن السوق الإفريقي يعد أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من كل المقومات والإمكانات التجارية والاتفاقيات التجارية الإقليمية بالقارة الإفريقية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا البرنامج في رفع قدرات ومهارات الشركات المصرية المصدرة للدخول للأسواق الإفريقية، لافتةً إلى أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنويا حيث تعد القارة الإفريقية سوقا واعدا للصادرات، ويمكن تحقيق زيادة سنوية في الصادرات المصرية من خلال السوق الإفريقي.

وأضافت جامع أن البرنامج يعكس توجه الدولة نحو الأسواق الإفريقية الواعدة، وبما يساهم في تحقيق استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات، مشيرةً إلى أن الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية بلغت العام الماضى نحو 3.9 مليار دولار وهو ما يمثل أقل من 1% من ورادات القارة.

نيفين جامع: مصر تتبنى خطة عمل طموحة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الإفريقية

ولفتت الوزيرة إلى أنه في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الإفريقية فقد قامت الوزارة بإعداد خطة عمل للتوجه نحو أفريقيا وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الإفريقية، حيث ترتكز خطة العمل على عدد من المحاور الرئيسية أولها محور التجارة والذي يركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الإفريقية من خلال تذليل كل العقبات التي تواجه الصادرات المصرية ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والتي تضم 55 دولة إفريقية.

كما تتضمن خطة العمل محورا خاصا باللوجستيات والذي يركز على استكمال منظومة المراكز اللوجستية، والتنسيق مع الجهات الوطنية للتغلب على عقبات حركة النقل الجوي المباشر بالإضافة للتعاون مع وزارة النقل لدراسة تسيير خطوط نقل ملاحية مباشرة للدول الإفريقية خاصة لدول غرب إفريقيا.

حريصون على الارتقاء بقدرات ومهارات الشركات المصرية المصدرة لدخول السوق الإفريقي

ومن هذا المنطلق أكدت جامع حرص مصر على مد جسور التعاون الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية ورسم خارطة طريق واضحة نحو التكامل الصناعي الإفريقي من خلال تبادل الأفكار وتوحيد الرؤى بما يخدم تعميق التعاون الصناعي والتجاري بين دول القارة، حيث يمثل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إنجازا حقيقيا نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن الأنشطة المقترحة مع المؤسسة الإسلامية لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش التوعية لرفع قدرات المصدرين المصريين فى التعريف بمتطلبات الدخول للسوق الإفريقي باعتباره أحد الأسواق الرئيسية ونافذة قوية لتنمية الصادرات المصرية.

السعيد: تدريب المصدرين يتسق مع أهداف برنامج الإصلاحات الهيكلية

ومن جانبها أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي ببرنامج تدريب المصدرين لدخول الأسواق الإفريقية والذي يأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والذي يستهدف بدوره تعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الإفريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال، في إطار خطة تشغيل تستهدف تعزيز كفاءة الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالتجارة، مع إقامة منصة افتراضية تهدف إلى إقامة شراكات وربط مؤسسات الدعم التجاري وصانعي السياسات وغيرهم من المشاركين في مجال التجارة الدولية.

وأكدت أن برنامج تدريب المصدرين للدخول للأسواق الإفريقية يتفق تماما مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تطوير أداء الاقتصاد المصري وتوطين التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ورفع كفاءته وتعزيز القطاعات القادرة على النفاذ للأسواق الخارجية ورفع معدلات التصدير وتنويع السلع والمنتجات والخدمات المصدرة.

وأوضحت السعيد أن تعميق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي امتدادًا لمسيرة ناجحة تضمنت العديد من البرامج المهمة التي يتم تنفيذها بالفعل، وأبرزها برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة، مشيرة إلى مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر She Trades Egypt والذي يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأشارت د.هالة السعيد إلى أن المناقشات مع المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تضمنت التباحث بشأن تنفيذ عدد إضافي من البرامج المهمة الجاري العمل على إنجازها، أبرزها إنشاء بوابة افتراضية للتجارة تبيّن خريطة المنتجين والمصدرين، بهدف توفير الاحتياجات من خلال الاعتماد على المنتجات الوطنية وتشجيع سلاسل التوريد المحلية وكذلك تعزيز الجهود التصديرية، فضلًا عن إنشاء حاضنات للتصدير، في إطار الاهتمام بصغار المنتجين والمصدرين، إلى جانب إنشاء أكاديمية للتصدير، والتي يمكن أن تسهم في بناء القدرات وخلق كوادر مدربة من المصدرين، بما يتسق ومحور بناء القدرات والتدريب الذي يمثل أهمية قصـوى لمصر، باعتباره إحدى نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، وذلك في إطار توجه الدولة وسعيها للتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات وخلق الكوادر القادرة على المساهمة الفاعلة في جهود التنمية.

وأضافت أن كل تلك البرامج تأتي في إطار التعاون المثمر مع المؤسسة وما تقوم به من نشاط تنموي ملحوظ، على امتداد مسيرة التعاون والتنمية التي استمرت على مدار سنوات طويلة وأثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تبلغ قيمتها حوالي 12,5 مليار دولار، مؤكدة رغبة الجانبين الجادة في استمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة.

وأشارت السعيد إلى رصيد التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تعزيز قدرتهن للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة، مؤكدة حرص مصر الدائم على تفعيل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية كافة، وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك كافة، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة.

وبدوره أعرب المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن خالص شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية على دعمها لكافة برامج ومشاريع المؤسسة وبصفة خاصة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، مشيدا بالجهود التنموية الحثيثة للدولة والداعمة للاقتصاد المصري في شتى المجالات لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

هاني سالم سنبل: دور ريادي لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية لدفع عجلة التكامل الإقليمي

وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجـارة، بادرت منذ تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" بالتضامن الكلي والتنسيق الدقيق والكامل مع الدول الأعضاء، بما في ذلك المنطقة العربية، بتوفير ما يلزم لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية، مشيراً إلى أن جهود المؤسسة شملت مشاريع متوسطة وطويلة المدى تعزز قدرات الدول الأعضاء على سرعة التعافي واستعادة الأوضاع الطبيعية من خلال ثلاث مسارات تضمنت الاستجابة والاستعادة والبدء من جديد، في سعي للتعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن وباء كورونا وتأثيراته السلبية.

وأشار سنبل إلى الدور الريادى لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية والهادف الى دفع عجلة التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية والعربية ودعم نمو أعمال الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف القطاعات الحيوية، موضحا أنه في ظل الأزمة الحالية نتيجة وباء كورونا، تم اتخاذ إجراءات فورية تمنح الأولوية لقطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وتوجيه الدعم نحو الدول الإفريقية والعربية الأكثر عرضة لمخاطر التأثير الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن الوباء.

واضاف ان جمهورية مصر العربية تعد أحدى الدول الفاعلة في برنامج جسور التجارة العربية الافريقية مشيراً إلى أن التعاون بين مصر والمؤسسة تتضمن التضامن والتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، لوضع برنامج "التأهب والاستجابة" لتقديم المساعدة لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية، وقد شمل هذا البرنامج تنظيم مجموعة من ورش العمل والمساعدة الفنية للقطاع الخاص لتمكينه من إيجاد أسواق افريقية واعدة.

وقال سنبل إن الظروف الاستثنائية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا تمثل فرصة للتحول نحو خلق أسواق جديدة ومتجددة تحقق نمواً مستداماً وشاملًا، وفرصة للشركات المصرية والقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية نظرا لموقع الدولة الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا، مما يسهل نفاذ البضائع والسلع للسوق الافريقية.

واضاف ان المؤسسة اولت اهتماما خاصا لجمهورية مصر العربية دعما لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» حول توفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الـخمس سنوات المقبلة ، مشيراً إلى أن هذه الأهمية تتزايد مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الافريقية الحرة، التي تعد من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، حيز التطبيق مطلع العام الجارى من خلال تمكين ممثلين عن القطاع الخاص عبر ورش العمل المختلفة من اعداد وبناء خطة تصديرية واستراتيجية تسويق متكاملة للسوق الافريقي.

ومن جانبه قال الوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات انه تم تنفيذ البرنامج فى إطار جهود الهيئة لتقديم خدمات التوجيه والتخطيط التصديرى لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، واستكمالاً لتنفيذ برنامج الأنشطة المشتركة تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية فى مصر بالتعاون بين الهيئة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذى يستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى أفريقيا.

واشار الي ان البرنامج تضمن تدريب مسئولى واخصائى التصدير لعدد 50 شركة من القطاعات التصديرية المستهدفة شملت مواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الطبية والصيدلانية والصناعات الهندسية والطباعة والتعبئة والمنتجات الورقية والأثاث والصناعات الغذائية لافتا الى ان البرنامج استهدف تعزيز القدرات التصديرية للمصدرين من خلال تدريبهم على تحديد الأسواق المستهدفة، والتعرف على القواعد واللوائح المختلفة التى تحكم عملية التصدير، بالإضافة إلى الإلمام بالجوانب القانونية للتعاقدات الدولية، والتعرف على مصادر التمويل وآليات الدفع، وكذا تعلم كيفية تجنب مخاطر التصدير، والتعرف على لوجستيات النقل للأسواق الأفريقية، والإلمام بكيفية الاستفادة من الاتفاقات الدولية مع الدول الأفريقية، وأخيراً تدريب الشركات على كيفية إعداد خطة تصديرية

واوضح سالمان انه تم أيضاً تنظيم ورشتى عمل بالقاهرة ودمياط فى إطار تنفيذ برنامج الأنشطة المشتركة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ لرفع القدرات التصديرية للمصدرين المصريين الى السوق الأفريقى، بالإضافة إلى الاشتراك بعضويات فى مواقع عالمية لتوفير الفرص التصديرية والمناقصات فى الدول الأفريقية، مشيراً الى انه جارى العمل على تنظيم ورش عمل أخرى فى محافظات اخرى، وعلى تنظيم برنامج تدريبى مماثل لتدريب المصدرين بمحافظة الإسكندرية.

واشار رئيس هيئة تنمية الصادرات الى انه سيتم اختتام برنامج الأنشطة المشتركة بين الهيئة والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لهذا العام، بتنظيم بعثات تجارية وترتيب اجتماعات لقاءات توفيق أعمال على هامش المعرض الافريقى للتجارة البينية بدورته الثانية فى العاصمة الرواندية كيجالى فى ديسمبر 2021.

هذا وقد قامت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتسليم الشهادات لمسئولى واخصائى التصدير المشاركين بالبرنامج التدريبي من 50 شركة في مختلف القطاعات التصديرية.