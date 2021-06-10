نائب «الدستورية العليا»: التعاون مع الأفارقة يصل بالجميع إلى بر الأمان

قال المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنّ استقرار المنطقة وتنميتها لن يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون والتفاهم والتشاور مع جميع الأفارقة، حتى يصل الجميع إلى بر الأمان.

وأضاف شريف خلال مؤتمر صحفي بشأن اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية، أنّ الاهتمام المصري بالشأن الأفريقي له مجالات عديدة، فمصر ضالعة في كل الملفات، وهو ما ظهر في حرصها أثناء عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي وترؤسها لجنة المناخ للاتحاد الأفريقي وانخراطها في كل الملفات الأفريقية خلال فترة وجودها كعضو غير دائم في الأمم المتحدة، كما تستضيف وكالة الفضاء الأفريقية والمركز الإقليمي لإعادة الإعمار بعد المنازعات.

وتابع أنّ مصر شاركت في جميع المؤتمرات التي تهدف إلى تنمية الأوضاع في أفريقيا، وأهمها مؤتمر ميونخ والقمة الأفريقية الصينية والقمة الأفريقية الألمانية والقمة الأفريقية الروسية، موضحا أنّ مصر عقدت في عام 2019 مؤتمرا أفريقيا ترتب عليه نمو حركة الصادرات المصرية لأفريقيا.