رئيس «الدستورية»: المحكمة تتمتع بالاستقلال التام وهي جزء من نظام الحكم

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية العليا تُعد هيئة أو جهة قضائية قائمة بذاتها مستقلة ومقرها القاهرة، كما أنها تُعد محكمة عليا مصرية تتمتع بالاستقلال التام عن باقي السلطات، وهي جزء من النظام القانوني ونظام الحكم في الدولة، وتقوم المحكمة الدستورية على حراسة الدستور، موضحًا أن الدستور هو أسمى القواعد القانونية في الدولة أو في النظام القانوني بالدولة.

وأضاف «مرعي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن المحكمة الدستورية العليا تّستمد قيمتها من قيمة الدستور، وعلوها من علو الدستور، وهي حارسة أعلى قواعد النظام القانوني في الدولة وهو الدستور الذي يُعد عقد اجتماعي يربط بين الحاكم والمحكومين، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية تختص باختصاصات عددية، وهي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القانون حدد إجراءات ممارسة هذه الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح، كما أن المحكمة الدستورية تختص في الفصل بالتنازع بين جهات القضاء في مصر من ناحية الاختصاص، فتقوم المحكمة الدستورية العليا بفض التنازع في الاختصاص سواء كان اختصاص سلبي أو إيجابي، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية بتحديد الجهات المختصة حُكم إلزامي.

وضرب المستشار سعيد مرعي مثالًا على ذلك « لو أن محكمة معينه من جهة القضاء حكمت بعدم اختصاصها بنظر النزاع ، وفي ذات النزاع أصدرت محكمة من مجلس الدولة حكمًا بعدم الاختصاص، هنا أصبح القضاء العادي ليس مختصًا به، والإداري أيضًا ليس مختصا به، فالمواطن يلجأ إلى أي الجهتين؟ هنا تكون المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة قرار النظر في الموضوع وتحديد أيًا من الجهات القضائية هي صاحبة الاختصاص».

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة تفض التناقض بين الأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية في مصر، « المحكمة الدستورية تّفض هذا التناقض وتُحدد أي الأحكام أولى بالتنفيذ التي تصدرها الجهات القضائية»، كما أن المحكمة الدستورية العليا تختص بتفسير القوانين والتشريعات تفسيرًا ملزما للكافة، وأحكام المحكمة تتمتع بحجية مطلقة في مواجهة كافة السلطات في الدولة، لذلك تنال قدر كبير من الاحترام والتقدير لدى المواطنين ولدى كل سلطات الدولة جهة قضائية مستقلة .