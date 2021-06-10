«الدستورية»: مشروع «قارة واحدة» لتنمية أفريقيا تكلف 18 مليار دولار

قال المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنّ تأسيس بنية تحتوية في دول قارة أفريقيا يستلزم جهدا خاصا في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، لذلك هناك تعاونا أمنيا وقضائيا رفيع المستوى لمجابهة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو ما جرى متابعته من خلال تحرك دبلوماسي مصري قوي ترتب عليه استصدار قرار مجلس الأمن لمكافحة الخطاب الإرهابي، وقرار آخر لمنع الإرهابيين من الحصول على السلاح.

وأضاف شريف، خلال مؤتمر صحفي بشأن اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية، أنّ مصر ساهمت في مؤتمرات أفريقية مثل اجتماع القاهرة رفيع المستوى، إضافة إلى التعاون الثنائي بين مصر والعديد من الدول الأفريقية، كما كان لمصر دور في تدشين رؤية متكاملة لمشروع قارة واحدة ونهر واحد ومستقبل مشترك بتكلفة 18 مليار دولار لخدمة أغراض التنمية في قارة أفريقيا.

وتابع نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنّ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الرئيس الأسبق للمحكمة ورئيس مجلس الشيوخ حاليا، كان له الفضل في اقتراح بدء أعمال مؤتمر القاهرة كتجمع قاري يضم القضاة الكبار، خاصة رؤساء المحاكم الدستورية والعليا في القارة الأفريقية، بهدف بحث التحديات التي تواجه الشعوب الأفريقية والقضاء على وجه الخصوص في مجال التنمية.

وأردف شريف، أنّ هذا الاقتراح لقي ترحيبا شديدا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عرض الأمر عليه في عام 2016 حيث شمله برعايته وقدم دعما كاملا له.