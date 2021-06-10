مركز تحديث الصناعة يدعم رواد الأعمال بالتعاون مع «الثقافي البريطاني»

نظم مركز تحديث الصناعة، عرض لمشروعات خاصة بـ12 رائدًا ورائدة أعمال بمختلف المجالات الإبداعية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المركز والمجلس الثقافي البريطاني ضمن مشروع «تطوير الاقتصاديات الشاملة والخلاقة DICE»؛ لتطوير المؤسسات الإبداعية والاجتماعية في المملكة المتحدة و5 اقتصادات ناشئة رئيسية من ضمنها مصر.

وعرض ممثلو الشركات الإبداعية الناشئة أفكارهم وتصوراتهم الخاصة بتنمية أعمالهم على لجنة تحكيم مُشكلة من خبراء في عالم ريادة الأعمال والتنمية والصناعة، وتم اختيار أفضل 3 أفكار إبداعية.

وحصل على المركز الأول «شركة إيجاز» وهي شركة ناشئة في مجال تصميم وتنفيذ الأثاث الذكي، وفي المركز الثاني شركة «واي كي لتصميم الأقمشة»، وجاء في المركز الثالث مناصفة بين شركة «ديجا مو»، وتعمل في مجال المنسوجات، وشركة «بازلرز» والتي تعمل في مجال الأثاث الذكي.

وحظت المراكز الفائزة في مشروع تطوير الاقتصاديات الشاملة والخلاقة «DICE» بمنحة مالية مقدمة من إدارة المشروع، بهدف إثراء وتنمية هذه الأفكار الخلاقة.

واحتضن مركز تحديث الصناعة، رواد الأعمال قبل عرض مشروعاتهم على لجنة التحكيم، حيث تم تقديم التوجيه والدعم الفني والإداري، الذي يهدف إلى بلورة هذه الأفكار وفق الأسس الاقتصادية والهيكلية التي تضمن الاستدامة والنمو لهذه الأفكار الرائدة.