«تحديث الصناعة»: «حياة كريمة» فرصة ذهبية ربما لا تتكرر خلال 50 عاما

قال المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من المبادرات الفريدة والتي قد لا تتكرر على مدى 50 عاما، موضحا أنه سيتم تطوير أكثر من 4500 قرية في 20 محافظة، وتخدم 50 مليون مواطن، وتهدف لرفع الحالة الاقتصادية للمواطنين.

وأضاف «عبدالكريم»، في مداخلة مع قناة «dmc» الفضائية، اليوم الأربعاء، أن تكلفة المبادرة تصل إلى أكثر من 500 مليار جنيه، على 3 سنوات، ونسبة 60% منها منتجات صناعية والمبادرة تركز على المنتجات محلية الصنع، وليس المستوردة من الخارج، موضحا أن الشركات المصرية مطلوب منها منتجات بـ300 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

وتابع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن البنية التحتية في مصر تتحمل هذه الأرقام، وبدأت الشركات تجهيز نفسها وخطوط إنتاجها، وبعض الشركات سوف تزيد من خطوط إنتاجها، وبعض الشركات كانت لا تعمل بطاقتها القصوى، والمطلوب منها حاليا أكثر من طاقتها القصوى، مشددا على أن ذلك يعتبر فرصة ذهبية للشركات المصرية، لتطوير الصناعة وتنميتها في الفترة المقبلة.

وأكد «عبدالكريم» أنهم على تواصل مستمر مع الجهات المختصة، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة تدخل في العديد من المجالات مثل الصحة والتعليم، والطرق والكباري، والصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، والمستشفيات، وبناء المجمعات الحكومية لتوفير خدمة جيدة للمواطن، مشيرا إلى أن المصانع المصرية مطالبة بتوفير كل هذه الاحتياجات.

ولفت مسئول مركز تحديث الصناعة إلى أنه من محاور التنمية أيضا هو تنمية الإنسان المصري في هذه القرى، وتم عمل مسح لاحتياجات القرى، وسيتم توطين بعض الصناعات في أماكن قريبة من القرى، وسيتم تدريب وتأهيل الشباب على هذه الصناعات وسوق العمل في الفترة المقبلة، من أجل توفير العديد من فرص العمل لهم.