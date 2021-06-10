العثور على جثة طفل برشاح قرية في القليوبية

عثر أهالي قرية المريج بشبين القناطر في القليوبية، على جثة طفل، ملقى برشاح القرية، اليوم الخميس، إثر تغيبه منذ 9 أيام، وجرى انتشال جثته ونقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف المباحث جهودها لكشف غموض الحادث.

كان اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تلقى إخطارًا، في وقت سابق، من العميد سيد القاضي، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد باختفاء طفل يُدعى معاذ جمال دعبس، مُقيم بقرية المريج دائرة المركز، وقال أيمن دعبس، عم الطفل «معاذ جمال»، البالغ من العمر 5 سنوات، إنه فقد منذ عدة أيام.

وأضاف أن أسرة الطفل بحثت في كل مكان، ولم تجد له أي أثر، منوهًا إلى أن والد الطفل يعمل سائقًا باليومية على «توك توك»، ولديه طفلين، موضحًا أنهم بحثوا في القرية بأكملها حتى الترع المحيطة دون العثور عليه.