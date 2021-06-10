خطوات التسجيل في حساب المواطن 1442: 10.5 مليون مستفيد وتابع

تسعى المملكة العربية السعودية دائمًا إلى توفير مستوى معيشي مناسب، يُحافظ على كرامة المواطنين ويُوفر لهم جميع الاحتياجات الأساسية بل وقدر مناسب من الترفيه، وبصفة خاصة الأسر التي تحصل على دخل بسيط ومحدود، لذلك قامت المملكة بإنشاء برنامج حساب المواطن يستطيع من خلاله أي مواطن سعودي التسجيل والحصول على الدعم الذي يتم تحويله، وذلك نظرًا لمحاولة تفعيل الخدمات الإلكترونية، عبر خطوات التسجيل في حساب المواطن 1442.

ما هي خطوات التسجيل في حساب المواطن 1442؟

أما عن خطوات التسجيل في حساب المواطن 1442 يقوم رب الأسرة بالقيام بالدخول على الموقع حساب مواطن الإلكتروني عن طريق الرابط التالي: ca.gov.sa ، حيث يتم إنشاء حساب ويضع المعلومات الخاصة به وبمن يعولهم، ويرفق المستندات المطلوبة عن طريق النقر على (تسجيل جديد) الموجودة في الصفحة الرئيسية.تعبئة البيانات المطلوبة مثل «رقم الهوية، تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري، وضع رقم الهاتف الخاص بك وتأكيده عن طريق رمز التحقق».

97.7 مليار ريال سعودي إجمالي المبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 43 لشهر يونيو.https://t.co/L9tiKr1t9y pic.twitter.com/o2REnz1q0k — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) June 10, 2021

ثم يقرأ جميع الشروط الخاصة بالموقع ويُشترط الموافقة عليها جميعها، الضغط على خيار (تسجيل).

ويقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات المدخلة، وعند إتمام ذلك ستصلك رسالة عبر الجوال تنص على كلمة المرور التي تستطيع من خلالها تفعيل الحساب الخاص بك.ستظهر لك صفحة تُؤكد على تفعيل التسجيل جديد حساب المواطن وإمكانية تسجيل الدخول مرة ثانية.

وأودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفيين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وفي 10 مايو الماضي، أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الاثنين، نحو 1.9 مليار ريال (نحو 507 ملايين دولار) مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقال البرنامج في بيان، إن عدد المستفيدين المستوفيين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين بلغ 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 30 مليون ريال (8 ملايين دولار)، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال (نحو 25.52 مليار دولار) منها 734 ملايين ريال (195.7 مليون دولار) تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وبرنامج «حساب المواطن» أطلقته الحكومة السعودية نهاية عام 2017، لدعم الأسر عبر تخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي.