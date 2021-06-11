أماكن عرض فيلم الرعب Great White في السينمات

تعرض السينمات المصرية فيلم الرعب «Great White»، بطولة كاترينا بودين، تي كوهي توهاكا، وتدور أحداث الفيلم حول رحلة يشارك فيها خمسة ركاب، يواجهون خلالها ما لا يخطر على البال حيث تتحطم بهم الطائرة، وتظهر سمكة قرش تبحر حولهم.

فريق عمل فيلم الرعب Great White

أبطال فيلم «Great White» كاترينا بودين، تي كوهي توهاكا، آرون جاكوبنكو، كيمي توسكاكوشي، تاتجانا مارجانوفيك، تيم كانو، والمخرج مارتن ويلسون، وتأليف مايكل بون.

أماكن فيلم الرعب Great White

يُعرض فيلم Great White في سينمات أمريكانا بلازا، سينما سان ستيفانو مول، سينما مدينتي، سينما صن سيتي، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما كايرو فيستفال، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما سيتي ستارز، سينما بوينت 90.

كما تعرض السينمات المصرية أفلام أخرى جديدة هذا الأسبوع بدءا من الأربعاء وهي فيلم AQuiet Place Part II، الجزء الثاني الذي يستكمل الرعب الذي يعيشه الجميع من الجزء الأول، حتى يظهر سلاح يشكل بارقة أمل، ويكون نقطة ضعف المخلوقات المرعبة، وفيلم Ainbo وتدور أحداث الفيلم حول المغامرة الملحمية التي تعيشها آينبو، حيث تنطلق في رحلتها رفقة أصدقائها حيوان الأرماديلو فاكا، وحيوان التابير فاكا، لإنقاذ قومهم بغابات الأمازون.

وينتظر المواطنون عرض فيلم «العارف» الذي تدور أحداثه حول فكرة حرب العقول في وقتنا هذا، من خلال يونس الذي يعيش في وسط البلد مع زوجته وطفلته الرضيعة، ويقوم بسرقة البنوك عن طريق الإنترنت ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، وهو بطولة الفنان أحمد عز وأحمد فهمي ومحمود حميدة وفتحي عبدالوهاب ومصطفى خاطر.