تسجيل 228 إصابة جديدة وحالتى وفاة بكورونا فى 24 ساعة بفلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل حالتى وفاة، و228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و267 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالتي الوفاة سجلتا في قطاع غزة، موضحة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 11، نابلس 15، جنين 5، طولكرم 2، سلفيت 19، رام الله والبيرة 6، الخليل 2، قطاع غزة 186، لافتة إلى أنه تم إجراء 2409 فحوصات.

وأضافت الوزيرة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 2، نابلس 8، جنين 7، طولكرم 9، سلفيت 1، الخليل 4، بيت لحم 6، قطاع غزة 230، موضحة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 16 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام «كورونا» في مستشفيات الضفة 28 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس «كورونا»، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 404.142 بينهم 245.329 تلقوا الجرعتين من اللقاح.