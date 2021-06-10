ماكينات خياطة وأفران منزلية للسيدات المعيلات في أسيوط

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 10 ماكينات خياطة وأفران منزلية للسيدات المعيلات والأولى بالرعاية، اليوم، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، من أجل توفير مستوى معيشة لائق تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتم توزيع المشروعات ببهو ديوان عام المحافظة وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور مصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية وبعض المستفيدين.

وسلم المحافظ 5 ماكينات خياطة و50 متر قماش لكل ماكينة بالإضافة إلى 5 أفران منزلية بأسطوانات البوتاجاز وأجولة الدقيق مقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات اللاتي تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي عن طريق لجنة مشكلة لذلك بهدف توفير حياة كريمة للسيدات ولأسرهم وجعلها أسرة منتجة قادرة على الانتاج وتحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية.

وأشاد محافظ أسيوط بالتعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة تساعد في تحسين مستوى المعيشة لهم عن طريق تنفيذ مثل هذه المبادرات والمشروعات على أرض الواقع مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير الإمكانات اللازمة لهم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين مشيراً إلى استمرار توزيع الأفران وماكينات الخياط على الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات بصفة دورية للمساهمة في دعم وتحسين دخل الأسر ومستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.