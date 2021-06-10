«التموين» تعلن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار اللحوم في الأسواق، قبل عيد الأضحي المبارك، في ظل توقع بإقبال متزايد من المواطنين في فترة ما قبل العيد، حيث قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن» إن أسعار اللحوم في الأسواق ثابتة دون زيادة أو نقصان ولا صحة لما تردد عن نية الوزارة في تغييرها، مؤكدا أن السعر هو 85 جنيها لكيلو اللحم السوداني الطازج، و65 جنيها للكيلو المجمد البرازيلي، وأنه سيتم قبل نهاية يونيو الإعلان عن أسعار أضاحي العيد المقرر طرحها في المجمعات الاستهلاكية.

الحكومة: ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في الأسواق

وفي سياق متصل، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة، وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة بنسبة 20% مقارنة بأسعار مثيلتها بالأسواق الأخرى، كما يتم تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المدعمة، حيث تم التأكيد على توافر مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر قادمة، مع شن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.

التموين: إقامة الأسواق المركزية والمناطق التجارية واللوجستية بالمجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة

وقبل يومين، أعلن وزير التموين الدكتور على المصيلحي، أن وزارة التموين تتولى إقامة، الأسواق المركزية، والمناطق التجارية واللوجستية، وأنشطة الصناعات الغذائية، وإنشاء المجمعات الاستهلاكية، ومخازن الجملة، وإنشاء الصوامع المعدنية لتحزين الأقماح.

وتم بالتنسيق مع وزارة الإسكان الاتفاق على حصر الأراضي والمساحات المطلوبة من جانب الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بتخصيصها للعمل من أجل زيادة معدلات الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية ونشاط الصوامع والتخزين، بما ينعكس إيجابيا على معدلات نمو الاقتصاد المصري.