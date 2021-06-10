وزير التموين عن ارتفاع أسعار اللحوم: مستقرة في منافذ الوزارة

نفى الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع أسعار اللحوم في منافذ التموين، مؤكدا أنه لم يتم زيادة أسعار اللحوم في منافذ الوزارة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجمعيتي، وأسعار اللحوم المجمدة والطازجة لا زالت بنفس الثمن، ومستقرة عند 65 جنيها لكيلو اللحوم المجمدة و85 جنيها للحوم الطازجة.

وأضاف «مصيلحي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يتم توفير كميات من اللحوم بالتعاون مع الجانب السوداني، لضخها في الأسواق خلال فترة عيد الأضحى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أرتفاع أسعار الذرة الصفراء عالميًا يترتب عليه زيادة ثمن الأعلاف، ما أدى إلى ظهور ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم البلدي.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه سيتم تعويض ذلك من خلال العرض بصورة أكبر لتقليل الفجوة بين الأسعار، وتم الاتفاق مع الأوقاف لتوفير 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء خلال عيد الأضحى، فضلًا عن أنه ستتاح نفس الكمية في المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى توفير الخراف الحية المستوردة من السودان، أو المدبوحة والتي يتم دراسة ثمنها حاليًا.

وأردف الدكتور علي المصيلحي، أن الدولة تقوم بعمل أكثر من منطقة لوجيستية، وكشف عن أن هناك 14 مليار جنيه حجم الاستثمارات في منطقة لوجستية بالغربية، كما أن الدولة عندنا تحقق الاكتفاء الذاتى كل يوم في نوع من الزراعات، مشيرًا إلى خلال الثلاث سنوات المقبلة سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من القمح بنسب عالية عن الموجودة حاليًا.