بين ارتفاع وانخفاضات.. حركة أسعار السلع فى 30 يوما

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، آخر مستجدات أسعار السلع التي تم تداولها بالأسواق خلال شهر مايو الماضي، موضحا أن أسعار الأسماك تراجعت خلال الشهر الماضي، حيث انخفض سعر كيلو البلطي الكبير بنسبة 17% ليسجل 25 جنيهاً مقارنة بنحو 30 جنيهاً خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف التقرير الصادر اليوم الخميس: انخفضت أسعار كيلو البوري المتوسط بنسبة 11% ليبلغ 40 جنيهاً في مايو الماضي مقابل 45 جنيهاً خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجعت أسعار الأسماك المجمدة بنسبة 11% لتبلغ 40 جنيهاً للكيلو مقابل 45 جنيهاً، فيما استقر سعر كيلو التونة المفتتة عند 12 جنيهاً.

ورصد التقرير، استقرار أسعار اللحوم خلال شهر مايو الماضي، حيث استقر سعر كيلو الكندوز البلدي عند 130 جنيهاً، وكيلو البتلو عند 140 جنيهاً، واللحم الجملي عند 110 جنيهات للكيلو، واللحم البرازيلي المجمد عند 70 جنيهاً للكيلو، والكبدة البرازيلي عند 45 جنيهاً للكيلوجرام.

وحول أسعار المسلى ومنتجات الألبان، أشار التقرير إلى استقرار أسعار الألبان، حيث سجل سعر لتر اللبن المعبأ 13 جنيهاً وهو نفس مستواه في مايو 2020.

كما استقر سعر لتر اللبن الجاموسي السائب عند 12 جنيهاً، وحافظت أسعار الأجبان على استقرارها، حيث سجل سعر كيلو الجبن الأبيض الثلاجة 40 جنيهاً، وكيلو الجبن الخزين عند 60 جنيهاً، وكيلو الجبن الرومي عند 96 جنيهاً، وحافظت أسعار الزبادي زنة 125 جراماً على مستواها عند 3 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الزبدة ارتفاعات، حيث زاد كيلو الزبدة الصفراء النيوزيلاندي بنحو 22% لتبلغ 110 جنيهات مقابل 90 جنيهاً، وكيلو الزبدة البلدي الجاموسي ارتفع بنحو 5% ليسجل 100 جنيه مقابل 95 جنيهاً في مايو 2020.

الدواجن

وحول أسعار الدواجن والبيض، أوضح التقرير: أن سعر كيلو الدجاج الحي الأبيض استقر على مستوى شهري عند سعر 31 جنيهاً، بينما ارتفع على معدل سنوي زاد بنحو 7% مقابل 29 جنيهاً في نفس الفترة من العام الماضي، وسعر كيلو الدجاج المحلي البلدي ارتفع بنحو 8 % ليسجل 41 جنيهاً مقابل 37 جنيهاً.

واستقرت أسعار كيلو صدور «دجاج مخلية» عند مستوى 70 جنيهاً، وسعر كرتونة البيض البلدي عند 42 جنيهاً، فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر الكبير زيادة بنسبة 36% لتبلغ 38 جنيهاً مقابل 28 جنيهاً.

الخضراوات والفاكهة

وحول أسعار الخضراوات والفواكه، تراجعت أسعار كيلو الطماطم خلال شهر مايو الماضي ليبلغ سعر الكيلو 3.5 جنيه مقابل 5 جنيهات خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض بلغ 30%.

كما انخفضت أسعار «البصل الأبيض الذهبي» بنحو 12% لتسجل 3.5 جنيه مقابل 4 جنيهات، وشهد سعر كيلو الباذنجان الأسود الرومي انخفاضاً بنحو 20% مسجلاً 4 جنيهات مقابل 5 جنيهات خلال مايو 2020.

وانخفض سعر كيلو الفلفل الأخضر بنحو 23% ليسجل 5 جنيهات مقابل 6.5 جنيه للكيلو، وانخفض سعر الموز البلدي بنسبة 17% ليسجل 10 جنيهات للكيلو مقابل 12 جنيهاً.

وأفاد التقرير بأن أسعار البطاطس ارتفعت بنحو 43% ليبلغ سعر الكيلو 5 جنيهات مقابل 3.5 جنيه، كما زاد سعر الخيار بنسبة 30% ليسجل خلال الشهر الماضي 6.5 جنيه للكيلو مقابل 5 جنيهات.

وشهدت أسعار الليمون ارتفاعاً بنسبة 25% ليبلغ سعر الكيلو 25 جنيهاً مقابل 20 جنيهاً، كما زاد سعر كيلو الجزر بنسبة 33% ليسجل 4 جنيهات مقابل 3 جنيهات في مايو 2020، فيما استقر سعر كيلو الثوم البلدي الأبيض عند 15 جنيهاً، والكوسة الحشو عند 6.5 جنيه، والتفاح الأصفر متوسط الحجم المستورد عند مستوى 20 جنيهاً، واستقرت أسعار كيلو العنب الأحمر والبرقوق، عند مستوى 20 جنيهاً لكل منهما.