«الرعاية الصحية»: 7300 تدخل جراحي بمستشفيات الهيئة ببورسعيد في 5 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجمالي التدخلات الجراحية التي أجريت تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك خلال 5 أشهر منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 2021، حيث بلغت 7300 عملية جراحية داخل المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وذلك في جميع التخصصات الجراحية التي يحتاجها المواطن.

وتابع بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أنه تم إجراء العمليات الجراحية من خلال مستشفيات (النصر التخصصى للأطفال، والنساء والولادة التخصصي، والرمد التخصصي، والسلام، والتضامن، والزهور، والحياة بورفؤاد)، التابعة للهيئة ببورسعيد.

وأشار البيان إلى أن النسبة الأكبر من العمليات فائقة الدقة وذات المهارة تمت داخل مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد.

واستكمل البيان، أن العمليات والتدخلات الجراحية التي أجريت بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد سالفة الذكر، تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة، وذو طابع خاص إضافة إلى العمليات المتوسطة والصغرى التي تتم داخل مستشفيات الهيئة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت الهيئة، أن تطبيق المنظومة الجديدة بمحافظة بورسعيد ساهم في توافر كم هائل من الخدمات الطبية والعديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتي تُجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة، مثل عمليات القلب المفتوح وجراحات ويبل وجراحات زرع القرنية والقساطر القلبية والمخية، وغيرها من الجراحات، بما يمكن المواطن من الحصول على الخدمة الطبية ذات الجودة داخل محافظته دون تحميله مشقة الانتقال خارج بورسعيد للحصول على الخدمةالطبية اللائقة.

ولفت البيان إلى أن مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل بأقصى جهد في سبيل خدمة المرضى وتوفير الرعاية والخدمات الصحية لهم على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، مشيرًا إلى أن المستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، كما تضم أمهر الأطباء الأخصائيين والاسشاريين في مختلف التخصصات الطبية، وذلك تماشيًا مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وكذلك تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لعمل الهيئة العامة للرعاية الصحية ورؤية مصر 2030.