إزالة مبنى الرعاية الصحية بطور سيناء تمهيدا لإعادة بنائه

بدأت محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، العمل في إزالة مبنى الرعاية الصحية، بمدينة الطور بالمحافظة.

تطوير ملف الصحة بالمحافظة

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المجال الصحي يعد على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وسيشهد خلال الفترة المقبلة، تطورًا بكل مدن المحافظة، عن طريق دعمه بكل الأجهزة الطبية والكوادر البشرية في كل التخصصات الطبية.

وقال المحافظ في تصريح له اليوم، إنه جرى البدء في إزالة مبنى الرعاية الصحية بمدينة طور سيناء، لإعادة بنائه وتجهيزه على أعلى مستوى، بالتوازي مع أعمال الإنشاء بالمستشفى الجديد بحي النصر، بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى لمواطني المدينة.

الموافقة على إدراج ميزانية التأمين الصحي ضمن العام المالي المقبل

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن مجلس النواب، وافق على إدراج الميزانية اللازمة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن العام المالي المقبل 2021 – 2022، ما سيدعم القطاع الصحي بكل مدن المحافظة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، تشمل 8 مستشفيات و23 وحدة ومركز طبي على مستوى كل مدن المحافظة، وطالب المواطنين بضرورة الإسراع بالتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لكونها تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع أفراد الأسرة.

افتتاح مستشفى طابا بعد تطويرها

وأضاف «فودة» أنه جرى مؤخرًا افتتاح مستشفى طابا، وتجهيزها وفقًا لأعلى معايير الجودة، بعد تطويرها لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين، وجرى إبرام عقود الصيانة والأمن والنظافة مركزيًا، لاستمرار الصيانة الدورية للأجهزة الطبية داخل المستشفى، لضمان استدامة العمل بالمنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تضمنت، أقسام الطوارئ، والرعاية الطبية العاجلة، والحضانات، وجرى تزويده بوحدة أشعة مقطعية جديدة، بتكلفة تصل إلى 26 مليون جنيه.

وتابع المحافظ: تضم مستشفى طابا 23 سريرًا بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة، و5 عيادات خارجية، وغرفة عمليات مجهزة، بالإضافة إلى أقسام الأشعة العادية، وأشعة الموجات فوق الصوتية، ومعمل تحاليل، وجرى ميكنة كل الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى، بتكلفة تبلغ 10 ملايين جنيه، وفقًا لمعايير الجودة بهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل.