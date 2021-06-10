«هتعدي ولا أموتك».. سائق «توكتوك» يصيب 3 بالخرطوش بالإسكندرية

أطلق سائق «توكتوك» النار على 3 مواطنين باستخدام سلاح خرطوش، في منطقتين مختلفتين بالإسكندرية، اليوم الخميس، حيث أطلق النار على أحد المواطنين في منطقة الفلكي، شرق المدينة، ومن ثم لاذ بالفرار، قبل أن يكرر ذات الفعل مع مواطنين آخرين، بمنطقة العصافرة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بورود بلاغ بتعدي سائق «توكتوك» على أحد المواطنين بمنطقة الفلكي، بسلاح خرطوش، ثم تلقى إخطاراً آخر من مأمور قسم شرطة ثاني المنتزه، يفيد بتعدي سائق «توكتوك» على مواطنين بشارع 45، باستخدام سلاح خرطوش.

القبض على سائق «توكتوك» أطلق نيران على مواطنين

بالفحص تم تحديد الشخص المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، والقى القبض على الشاب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

سائق «توكتوك» يطلق نيران خرطوش على سائق سيارة

وقال «يوسف نخلة»، محامي المجني عليه بمنطقة الفلكي، إن موكله «م. خ.» قد تم التعدي عليه أثناء قيادته لسيارة «تمناية» ملاكي بمنطقة الفلكي، حينما طلب من سائق «التوكتوك» التحرك حتى يفسح له الطريق، إلا أن الأخير رفض التحرك، وتوجه إلى المجني عليه قائلاً: «هتعدي ولا أموتك»، وهو ما أسفر عن حدوث مشادة بين الاثنين، انتهت بقيام سائق «التوكتوك» بإطلاق النار على موكله، قبل أن يلوذ بالفرار.

سائق «توكتوك» يصيب سائق سيارة بالخرطوش ويروع زوجته

وأضاف «نخلة»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن سائق «التوكتوك» أشهر أيضاً السلاح في وجه زوجة موكله، بعد إطلاق النار على المجني عليه، قبل أن تخرج فتاة من «التوكتوك»، وقالت للمتهم: «واحد كفاية»، ثم لاذ هارباً من محل الواقعة.

وعقب ذلك قام المتهم بارتكاب ذات الواقعة في اليوم التالي في شارع 45، بمنطقة العصافرة، وعقب ضبطه تبين أنه مسجل خطر، وهارب من عدة أحكام قضائية، تخص جرائم النفس والبلطجة.