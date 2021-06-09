محافظ الإسكندرية يشهد القرعة العلنية الأولي لعدد 112 وحدة سكنية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إجراء القرعة العلنية الأولي لعدد 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لصالح أسر منطقة نادي الصيد، اليوم، وسط أجواء من الفرحة، بحضور العقيد أركان حرب أحمد محمد عباس المدير التنفيذي لمشروع بشاير الخير.

يأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية وتقديم كافة الخدمات لهم، وأوضح المحافظ أنه عقب إجراء القرعة سيتم إبرام العقود القانونية الخاصة بالوحدات، وتسليم الأهالي الوحدات السكنية مباشرة، مؤكداً أن الوحدة السكنية تضم 3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجاناً.

وأضاف المحافظ أنه خلال شهرين سيتم تسليم ألف وحدة سكنية بمساكن بشائر الخير، لافتاً إلى أن إجراءات القرعة تتم وفق الأولويات للأهالي، وسط إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وتقام، اليوم الأربعاء، أول قرعة لتسليم 112 أسرة من أهالي عزبة نادي الصيد، للوحدات السكنية الجديدة التي سيحصلون عليها في مشروع «بشاير الخير 3»، وذلك بعدما أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وصوله إلى اتفاق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، على أن تكون الوحدات السكنية التي سيحصل عليها أهالي عزبة نادي الصيد، ثلاث غرف و«ريسيبشن»، أيًا كان عدد أفراد الأسرة.

وعن محتويات الشقة الخاصة بأهالي عزبة نادي الصيد في «بشاير الخير 3»، أوضح المحافظ أنها ستحتوي على «ثلاجة، وغسالة، وتليفزيون، وسخان وبوتاجاز، وعدادات الكهرباء والماء والغاز، وجواب إلى شركة الاتصالات من أجل تركيب تليفون أرضي لتوصيل الإنترنت».