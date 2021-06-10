إجازات مصر 2021.. تعرف عليها

يبحث كثير من العاملين بمؤسسات الحكومة، القطاع الخاص، عن مواعيد إجازات مصر 2021 الرسمية، طبقًا لقوانين 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، نستعرض في السطور التالية مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2021.

إجازات مصر 2021 بسبب المناسبات الدينية:

- الخميس 7 يناير عيد الميلاد المجيد.

- الأحد 2 مايو عيد الفصح القبطي.

- الإثنين 3 مايو عيد شم النسيم «أعياد القيامة».

- الخميس 13 مايو عيد الفطر المبارك.

- الجمعة 14 مايو إجازة عيد الفطر المبارك.

- السبت 15 مايو إجازة عيد الفطر المبارك.

- الإثنين 19 يوليو إجازة يوم وقفة عرفة.

- الثلاثاء 20 يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك.

- الأربعاء 21 يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 22 يوليو إجازة عيد الأضحى.

- الجمعة 23 يوليو إجازة عيد الأضحى، وثورة 32 يوليو.

- الإثنين 9 أغسطس بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- الإثنين 18 أكتوبر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

إجازات مصر 2021 في مصر بمناسبة الاعياد الوطنية والقومية

- الإثنين 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

- الأحد 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- السبت 1 مايو بمناسبة عيد العمال.

- الأربعاء 30 يونيو بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

- الأربعاء 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة وانتصارات 1973.

إجمالي الإجازات الرسمية 2021 في مصر، طوال العام ويبلغ إجمالي الإجازات الرسمية 2020 في مصر، ويحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية والأعمال والأعمال العام والخاص، 18 إجازة رسمية، يضاف إليها أيام الراحات والعطلات الأسبوعية العادية.

يذكر أن الإجازات الرسمية 2021 في مصر، بدأت بأعياد الميلاد 7 يناير 2021، الخاصة بالأخوة الأقباط، ويحصل فيها جميع المصريون على إجازة رسمية، وأن العام الميلادي 2021، ستنتهي فيه الإجازات الرسمية، بإجازة رسمية في 18 أكتوبر 2021 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الخاص، ويحصل عليها جميع العاملين المصريين، في مؤسسات القطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص.