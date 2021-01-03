غاب الموظفون وحضر الناس.. زحام في قنا مع أول أيام تطبيق إجراءات كورونا

شهدت المصالح الحكومية في محافظة قنا، خاصة المواقع المصرفية مثل البريد والبنوك، إضافة إلى مواقف السيارات، زحاما شديدا مع عدم التزام المترددين على تلك المصالح بالإجراءات الاحترازية، وذلك مع بدء تطبيق قرارات الحكومة اليوم الأحد، المواجهة لفيروس كورونا.

ففي قوص، جنوبي المحافظة، شهد السجل المدني، تزاحم وتكدس المواطنين، مع التزام بعضهم فقط بارتداء الكمامة، فضلا عن عدم اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي.

فيما غاب المسؤولين من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية الآخرين في الوقوف على تطبيق قرارات الحكومة، رغم تنبيهات وتشديد مجلس الوزراء على ذلك.

وفي نجع حمادي، شهد مكتب بريد نجع حمادي الرئيسي، في محافظة قنا، تكدس المواطنين، منذ الساعات الأولى من النهار وحتى فترة الظهيرة، مع عدم الالتزام بارتداء الكمامات، دون وجود مسافات آمنة بين المواطنين.

وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من ذلك الوضع، موضحين أنه لا بد أن يكون هناك تنظيم من إدارة أو من أمن المكتب، لتحقيق التباعد بين المواطنين، ومنع تكدسهم، لمنع تفشي الكورونا.

وفي قرية الرحمانية، شرقي مدينة نجع حمادي، لم يلتزم المواطنون المترددون على مكتب البريد في القرية، وكان المشهد تكدس السيدات والرجال منذ الساعات الأولى.

وفي مجمعات المواقف، التزم المواطنون بارتداء الكمامات عند دخولهم الموقف نتيجة وجود لجان رقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولكن في موقف مدينة نقادة، غاب الالتزام بارتداء الكمامات، وتم تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات.

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ناقش موقف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفي هذا الإطار وجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة بمتابعة إلغاء جميع المناسبات والاحتفالات وغلق كافة الأماكن المغلقة المخصصة لغرض اقامة المناسبات والالتزام بتطبيق توجيهات مجلس الوزراء بشأن توقيع العقوبة علي المخالفين لارتداء الكمامة بغرامة تقدر بـ50 جنيه.

كما وجه بالمرور علي المطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع غرامة قدرها 4000 جنيه للمخالفين، وغلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يتم تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة، موجها بعمل حملات دورية للمرور على المستشفيات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى توافر المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى.