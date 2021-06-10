ترك الخصومة في دعويي ممدوح عباس والعتال بشأن بطلان عمومية نادي الزمالك

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ترك الخصومة في الدعويين المقامتين من هاني العتال وممدوح عباس، التي يطالبان فيها ببطلان عمومية نادي الزمالك المنعقدة في عام 2019.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بعدم قبول دعوى هاني العتال لوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بدعوة الجمعية العمومية للنادي، لاجتماع عادي لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة أيام 5، 6، 7/9/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات، لرفعها من غير ذي صفة، مع إلزام المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

حملت الدعوى رقم 58949 لسنة 73 ق، واختصمت وزير الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الجمعية العمومية للنادي الرياضي، تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقا للنظام الأساسي للنادي.

وبينت لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017، والمعمول بها اعتبارا من 30/8/2017، وذلك قبل إلغائها بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر في 2/6/2019، الشروط الواجب توافرها في العضو العامل، وذلك بأن لا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون محروما من مباشرة حقوقة المدنية، ولم تصدر ضده أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية.