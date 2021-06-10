«إبييدي» تصدر 4 أعمال مترجمة تشارك بمعرض الكتاب

أعلنت منشورات إبييدي، اليوم الخميس، تقديم أربعة أعمال مترجمة ومتنوعة، تم اختيارها كأول مجموعة، ضمن مشروع ثقافي، يسعى إلى التّفرُّد وفتح جسور التّلقي بين مختلف الآداب، ومن المقرر أن تشارك الإصدارات في معرض الكتاب المقرر انطلاقه في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض في التجمع الخامس.

تتيح منشورات «إبييدي» حجز هذه الأعمال قبل تاريخ صدورها، ويمكن للقرّاء حجز نسخ عادية أو موقّعة من المترجم، من خلال موقع إبييدي الإلكتروني www.ibiidipublishing.com لتصلهم في أي وقت.

وتتمثل أعمال «إبييدي»، على النحو التالي:

1- رواية «أشياء تتداعى»: رائعة الكاتب النّيجيري تشينوا أتشيبي الخالدة، ترجمة عبدالسّلام إبراهيم، باعت أكثر من 20 مليون نسخة حول العالم، أدرجتها مجلة تايم في «TIME 100»، أفضل رواية باللغة الإنجليزية من 1923 إلى 2005.

2- المجموعة القصصية «بعد العاصفة»: للكاتب الأمريكي الاستثنائي إرنست هيمنجواي، الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1954، ترجمة الأستاذ عبدالسّلام إبراهيم، وباعت الطّبعة الأولى منها أكثر من 20000 نسخة في الولايات المتحدة الأمريكية.

3- «عبقرية المسرح الإيرلندي»: ثلاث مسرحيات «التّراب الأرجواني، عائلة كانافان، في القطار»، لثلاث كُتَّاب مسرحيين من مؤسسي المسرح والأدب الأيرلندي «شون أوكاسي، ليدي جريجوري، فرانك أوكونور»، ترجمة عبدالسّلام إبراهيم.

4- رواية «كل الطّرق تؤدي إلى الجلجثة»: واحدة من آخر أعمال الكاتب البريطاني جيروم ك. جيروم، مؤلف الرّواية الفكاهية الشّهيرة «ثلاث رجال في قارب»، وترجمة سماح ممدوح.

وتوجه الدكتور عماد الدين الأكحل، مؤسس شركات إبييدي، بالشكر لفريق عمل منشورات إبييدي، قائلًا في تصريحات صحفية: «لا تكتمل متعة القراءة الأدبية بدون التّعرف على آداب الشعوب الأخرى، نسعى لتقديم وجبة أدبية كاملة للقرّاء بترجمة عدد من الأعمال العالمية الفريدة، أعمال تم انتقاؤها بعناية وبذل فيها المترجمون جهدا فائقًا، لصياغة تحافظ على روح المكان وصوت الكاتب وأجواء الحكاية، شكرا لإبراهيم عبدالسلام، وسماح ممدوح على ترجمة المجموعة الأولى من هذه الإصدارات، ونعد بإصدار مجموعات أخرى من لغات وعهود متعددة، للقرّاء الشّغوفين بالأدب العالمي المترجم».

ومن جانبه؛ قال محمود عبدالنبي محمود، مدير مكتب القاهرة، مسؤول تعاقدات الشرق الأوسط في تصريحات صحفية: «مع اقتراب خروج التّرجمات إلى النّور، وبداية عهد مشروع ثقافي جديد، أشعر بالفخر لما حققته منشورات إبييدي منذ اللّحظة الأولى، رؤيتنا واضحة؛ أعمال متنوعة ترضي جميع الأذواق، متاحة بجميع المكتبات والمنصات، وقبل كل ذلك؛ أعمالٌ تم اختيارها عن طريق لجنة مكلفة بانتقاء الأفضل وما يستحق النّشر، لنقدمه لكل قرّاء منشورات إبييدي».