5 أماكن لشراء كتب رخيصة في معرض الكتاب 2021

ينتظر جمهور القراء الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، بحالة من الشغف لاقتناء أكبر عدد من الكتب والروايات، حيث يأتي رواد المعرض من مختلف ربوع مصر لزيارة المعرض، الذي يعتبر أكبر سوق دولي للكتاب في الوطن العربي، حيث يشارك به نحو 700 ناشر مصري وأجنبي بأحدث الإصدارات، وقبل أن تنطلق فعاليات المعرض في 30 يونيو الجاري، تقدم «الوطن» 5 أماكن يستطيع الكاتب التوجه إليها لشراء الكتب من المعرض وبأفضل الأسعار:

الهيئة العامة لقصور الثقافة

تعد قصور الثقافة من أكثر الأماكن التي تقدم تخفيضات على الكتب، في معرض الكتاب، وتستعد قصور الثقافة بتقديم إصدارات من مختلف السلاسل للمشاركة في معرض الكتاب 2021، وحسب تصريح سابق من الدكتور أحمد عواض رئيس قصور الثقافة لـ«الوطن»: «قصور الثقافة من أكثر القطاعات المدعومة من الدولة في مجال النشر، في إطار الاستراتيجية الهادفة لنشر الثقافة في ربوع مصر لذلك فنحن بإمكاننا تقديم الكتب بإصدارات مخفضة وبشكل يفوق حتى باقي قطاعات الوزارة».

الهيئة العامة للكتاب

تجهز هيئة الكتاب إصداراتها الخاصة في مختلف المجالات والسلاسل، تستعد أيضا بجناح «كنوز هيئة الكتاب»، والذي يضم الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة بقيمة جنيه واحد.

سور الأزبكية

تشارك مكتبات سور الأزبكية في معرض الكتاب 2021 بعد كبير من الإصدارات هذا العام، بهدف تنشيط حركة البيع بعد شهور طويلة من الركود بسبب كورونا، ومن المعروف أن مكتبات سور الأزبكية تشارك بإصدارات قديمة مخفضة الأسعار.

دور النشر الخاصة

تترقب دور النشر الخاصة الدورة الحالية من معرض الكتاب 2021 بشكل خاص، لتعويض الخسائر المالية التي تعرض لها الناشرون على مدار الفترة الماضية بعد تعليق وتوقف عدد كبير من المعارض الدولية بسبب كوورنا، لذلك أعلنت دور النشر عن تخفيضات تترواح من 10- 25% على أسعار الكتب.

مبادرة «ثقافتك.. كتابك»

تجهز وزارة الثقافة آلية تدشين مبادرة «ثقافتك كتابك» خلال الدورة الحالية للمعرض وتضم مئات العناوين من مختلف دور النشر وقطاعات الوزارة، على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيها.