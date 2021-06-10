حقيقة خلع حنان ترك للحجاب بعد صورتها مع منة شلبي

تسببت الفنانة منة شلبي، في إثارة الجدل للفنانة حنان ترك، بعد أن نشرت الأولى، صورة من غير حجاب للفنانة حنان ترك، عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات تويتر، التي بسببها انهالت التعليقات على الفنانة حنان ترك.

حنان ترك ترد على صورتها بدون حجاب مع منة شلبي

وكتبت الفنانة منة شلبي للفنانة حنان ترك، عبر حسابها في تويتر: «وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب».

وتفاعل مع الصورة والتعليق، عدد كبير من المغردين، وتباينت الآراء بين الهجوم على منة شلبي، بسبب صورة حنان ترك بلا حجاب، مطالبين بحذفها، لكن الفنانة حنان ترك ردت في تغريدة عبر تويتر قائلة: «حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما، وفي صحتها، ويسعد قلبك يارب»، لتعلق منة شلبي للفنانة حنان ترك قائلة «وميحرمنيش من أنقى وأجدع وأنظف صاحبة وأخت ويباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة ويديمك نعمة».

ونفت مصادر لـ«الوطن»، فكرة أن تكون الفنانة حنان ترك قد قررت خلع الحجاب.

حنان ترك اعتزلت الفن في أغسطس من عام 2012

جدير بالذكر، أن الفنانة حنان ترك، كانت أعلنت اعتزالها الفن رسميا في شهر أغسطس من عام 2012، حيث أنها وقتها أصدرت بيانا، قالت فيه: «قررت بفضل الله اعتزال التمثيل، ففي اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها»، مضيفة أن «أخت تريز» هو المسلسل الأخير لها في عالم التمثيل.

يذكر أن آخر عمل درامي جسدته الفنانة حنان ترك على الشاشة المصرية، كان مسلسل «أخت تريز»، الذي جرى إنتاجه عام 2012، ودارت قصته حول علاقة المصرييين المسيحيين والمسلمين، من خلال قصة فتاتين توأم، افترقتا وهما رضيعتين، وقدمت حينها حنان دور إحدى الفتاتين وفى العام الحالي قدمت عمل إذاعي بصوتها أذيع عبر شهر رمضان الكريم.