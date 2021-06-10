بشرى للعاملين بالخارج.. تخصيص 3 مراكز لتلقي لقاح كورونا بقنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم الخميس، عن بشرى سارة لأبناء محافظة قنا الراغبين في السفر إلى دول الخليج أو من العاملين في الخارج، بشأن كيفية تلقي لقاح فيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه يجري حالياً تخصيص 3 مراكز لتطعيم العاملين في الخارج من المصريين، الذين يعتزمون السفر إلى عملهم بالخارج، بعد اشتراط بعض الدول تلقيهم لقاح كورونا المستجد.

وأضاف «تاوضروس» أنه تم اقتراح 3 أماكن جديدة لتطعيم المسافرين بمكاتب الصحة في قوص وقنا ونجع حمادي، وذلك لتيسير الإجراءات الخاصة بتلقي المسافرين للقاح فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمحافظة، ليصبح إجمالي عدد مراكز التطعيم 8 مراكز تعمل يومياً، بما فيها الجمعة، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً كل يوم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الأعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، بهدف تخفيف أعباء الانتقال لمن يرغب في أخذ اللقاح.

وأوضح محافظ قنا أن مراكز تلقي اللقاح الجديدة هي وحدة صحة الأسرة بنجع القزاز، بدائرة مركز أبو تشت، ووحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط، ومركز صحة الأسرة بنجع حمادي، وجمعية الإخلاص بمركز دشنا، ومركز صحة الأسرة بنقادة، ووحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز فقط، مستشفى قوص المركزي.