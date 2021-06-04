بصورة عقد العمل.. 7 خطوات للتأمين على العاملين المصريين بالخارج

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن القانون أعطى الحرية للتأمين بالنسبة للعاملين المصريين بالخارج أو العاملين بالمنظمات الدولية داخل مصر وغير الخاضعة لأحكام قانون العمل المصري.

وحددت الهيئة القومية للتأمينات، على موقعها الرسمى، المستندات اللازمة لتقدم المواطن المصري الذي يعمل خارج البلاد حال رغبته في الخضوع للتأمين الاجتماعي بالمستندت الآتية:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقديم صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- طلب اشتراك مؤمن عليه وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق هنا .

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

- صورة من عقد العمل على السفن الاجنبية وصورة جواز السفر البحري ساري المفعول.

- صورة موثقة من عقد العمل في الخارج.

- تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا .

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- صورة المستند المثبت لبدء العمل أو النشاط الموجب للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتي:

- صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً.

- صورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية او السفارة الأجنبية.

- يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين علي العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيله علي قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة .

- تقوم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها إلكترونياً بالأرشيف الإلكتروني مادة رقم 12 من قانون 148 لسنة 2019.

من جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، فى بيان له، أنه تم توقيع اتفاقية مع اليونان، مشيرا إلى أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجز أو وفاة، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر ستعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر، وبالتالي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش، والعكس بحيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتأخذها بعين الاعتبار عند حساب المعاش.