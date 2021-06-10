حبس المتهم بصفع ماكرون 4 أشهر

قضت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، بالسجن 4 أشهر مع النفاذ، و14 شهرا مع وقف التنفيذ على الشاب الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

والمتهم داميان تاريل يبلغ من العمر 28 عاما، وتم القبض عليه بعد الضربة التي وجهها لماكرون على وجهه بصوت مسموع، أول أمس الثلاثاء، بينما كان الرئيس الفرنسي يحيي حشدا من الفرنسيين جنوب شرق البلاد.

وقال تاريل للمحققين: إنه ضرب دون تفكير، على حد قول مكتب المدعي العام.

ويُعاقب على تهمة العنف ضد شخص منوط بسلطة عامة، بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة قدرها 45 ألف يورو «54 ألف دولار».

وأظهرت مقاطع مصورة حققت انتشارا كاسحا حول العالم، مهاجم ماكرون وهو يصفع خد الرئيس الأيسر، وحراسه الشخصيين يدفعون الرجل بعيدا، خلال لقاء وتحية سريعة مع أفراد من الجمهور، وإبقاؤهم خلف حواجز مرور في بلدة صناعة النبيذ، تاين إل هيرميتاغ.

وسُمع المهاجم وهو يصرخ «مونتجوي! سان دوني!»، وهي صرخة حرب ملكية عمرها قرون، قبل أن ينهي هتافه بتسقط الماكرونية.

وقال تاريل للمحققين، إنه كان قريبا لحركة الاحتجاج الاقتصادي، المعروفة إعلاميا بـ«السترات السفراء»، وهزت رئاسة ماكرون عام 2019، كما أن لديه قناعات سياسية يمينية أو يمينية متطرفة، دون أن يكون عضوا في حزب أو جماعة، وفقا لمكتب المدعي العام.