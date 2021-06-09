عقوبة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: 3 سنوات سجن وغرامة

لا تزال واقعة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تشغل اهتمام العالم ووسائل الإعلام العالمية، لا سيما بعد توقيف المشتبه به في الواقعة، والكشف عن العقوبات التي تنتظره وفقا للقانون الفرنسي.

صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وأفاد مصدر من الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن المشتبه به في واقعة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويدعى داميان تاريل (28 عاما)، أوقف ويجري التحقيق معه بتهمة التعدي على موظف عام، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات من السجن المشدد وغرامة 45 ألف يورو.

وذكرت مصادر قريبة من جهات التحقيق أن تاريل يدير ناديا لعشاق فنون المبارزة بالسيوف التي ترجع إلى القرون الوسطى، وليس له سجل إجرامي سابق. فيما علق الرئيس ماكرون على الحادث بالتنديد بالعنف والكراهية اللذين يمثلان تهديدا للديمقراطية، حسبما أفادت فرنسا 24.

وعرف مصدر من الشرطة الفرنسية المشتبه به الذي تردد أنه صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه بأنه داميان تاريل (28 عاما)، ويدير ناديا لعشاق فنون المبارزة بالسيوف التي ترجع إلى القرون الوسطى وليس له سجل إجرامي سابق، فيما قال الادعاء المحلي الأربعاء إن الرجل يجري التحقيق معه لتعديه على موظف عام.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجري جولة لجس النبض في البلاد بعد جائحة فيروس كورونا وقبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية عندما تلقى صفعة على وجهه وهو يحيي حشدا صغيرا من المارة في جنوب فرنسا.

وكان تاريل يرتدي قميصا باللون الكاكي عندما صاح قائلا «تسقط ماكرونيا» ثم أطلق صيحة الحرب للجيش الفرنسي في عهد الملكي، قبل أن يصفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ووصفه مصدر على صلة وثيقة بالتحقيقات بأنه بدا ضائعا بعض الشيء وغريب الأطوار.

وأضاف المصدر أن تاريل ورجلا آخر ما زالا محتجزين، وتصل عقوبة تهمة التعدي على موظف عام إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 45 ألف يورو.

ويدير تاريل ناديا محليا لمحبي الألعاب القتالية يركز على ممارسة ألعاب قتالية تاريخية أوروبية منها المبارزة بالسيف.

وقال ماكرون، إنه لم يكن خائفا على سلامته واستمر في مصافحة الناس بعد الصفعة.

وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة دوفين ليبر بعد الواقعة «لا يمكن أن يكون هناك عنف أو كراهية سواء في لغة الخطاب أو الأفعال وإلا ستكون الديمقراطية ذاتها هي المهددة».