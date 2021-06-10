الإسكان: تنفيذ 216 منطقة جديدة من أصل 400

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنشاء مدن جديدة خلال المرحلة الماضية، تتمثل في «المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، وحدائق أكتوبر»، وتنفيذ 8 أخرى في محافظات الصعيد «بني سويف، المنيا، وأسوان»، لافتا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي يوجد في 26 محافظة بمصر، وتنفيذ 900 ألف وحدة سكنية بتكفة 390 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك 21 مدينة من مدن الجيل الرابع بتقديم خدمات ومرافق بقيمة 190 مليار جنيه.

وأوضح «خطاب» أن المدن الذكية يتم العمل فيها إلكترونيا، بحيث يستخدم المواطن التطبيقات للحصول على الخدمات، ومراقبة الطرق إلكترونيا، مشيرا إلى أنه تم إطلاق الخدمات في 20 مدينة بالمدن الجديدة، عن طريق التطبيقات الموجودة على الهاتف المحمول.

وأضاف «متحدث الإسكان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى اهتماما بملف العشوائيات، وتم الانتهاء من 316 منطقة خطرة في العشوائيات، وتنفيذ أكثر 195 ألف وحدة سكنية، بجودة مرتفعة ومفروشة بتكلفة 4 مليارات جنيه، وبناء 50 منطقة أخرى بقيمة 15 مليار جنيه، وتنفيذ 216 منطقة من أصل 400 منطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الاسكان أن الدولة تدعم الانتهاء من ملف العشوائيات في أقرب وقت ممكن، وتسليم المواطنين وحدات سكنية أفضل في منطقة أخرى مع تعويض الأهالي بقيمة مادية إذا رفضوا الانتقال إلى المدن الجديدة.