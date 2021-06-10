معرض بغداد الدولي للكتاب 2021.. يستمر لمدة 10 أيام

انطلق اليوم معرض بغداد الدولي للكتاب2021، في دورته الـ22، بمشاركة أكثر من 200 دار نشر من 14 دولة عربية وأجنبية، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 10 أيام متواصلة ابتداء من اليوم.

معرض بغداد الدولي للكتاب 2021

وتقام فعاليات الدورة الحالية من معرض بغداد الدولي للكتاب 2021، على أرض معرض بغداد الدولي بالعراق، تحت شعار «الكتاب وطن»، بمشاركة دور نشر عراقية وعربية وأجنبية، من السعودية والكويت والإمارات ومصر وسوريا والسودان والأردن قطر وتونس ولبنان وإيران وتركيا وألمانيا.

وقال سرمد طه سعيد، المدير العام لـ معرض بغداد الدولي للكتاب 2021، إن المعرض سيشهد مشاركة كبيرة من دور النشر بالكثير من الإصدارات والعناوين الجديدة في مختلف الحقول والمجالات الأدبية والفنية والعلمية والمعرفية لإثراء المكتبة العراقية.

وأوضح «سعيد» أن أيام معرض بغداد الدولي للكتاب 2021 ستشهد فعاليات ثقافية مصاحبة وندوات ثقافية وفنية وحفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية وطاولات حوارية، وندوات تغطي مختلف العناوين بمشاركة شخصيات ثقافية وفنية وسياسية محلية وعربية وأجنبية، فضلا عن إقامة معارض فنية متنوعة.

وأطلقت إدارة معرض بغداد الدولي للكتاب 2021، مسابقة بين المشتركين في المعرض على شبكات التواصل الاجتماعي، على أن تكون الجائزة 250 كتابا يحصل عليها الفائزين.

واتخذت السلطات العراقية إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا في معرض بغداد الدولي للكتاب 2021، تمثلت في توزيع الكمامات على الزوار ووضع أجهزة صحية لتعقيم الهواء عند بوابات قاعات العرض ووضع إشارات وملصقات للتباعد الاجتماعي، وأشارت إدارة المعرض إلى أنه تم تجهيز القاعات بأحدث أجهزة التكييف، مع إجراءات أخرى لزيادة الراحة للزوار.

وسمحت الجهات المشرفة على معرض بغداد الدولي للكتاب 2021 للزوار بزيارة أجنحة المعرض على فترتين صباحية ومسائية للاطلاع واقتناء الكتب والمشاركة في فعالياته التي ستستمر حتى 20 من الشهر الجاري.