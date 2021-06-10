عاجل.. العثور على جثة شاب «متعفنة» داخل شقته في السلام

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب متعفنة داخل شقته في دائرة قسم أول السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالهم.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحه كريهة من داخل إحدى الشقق بالعقار الكائن دائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة، تم كسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة صاحب الشقة، ويدعى كريم 33 سنة عاطل، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة انتفاخ وتعفن رمي، وكشفت التحريات، عن أن الشاب المتوفى مقيم بمفرده في الشقة، كما تبين عدم وجود أي عنف في منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها.

نقل الجثة لمشرحة زينهم للتشريح لمعرفة سبب الوفاة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.